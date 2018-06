EV 10-daagse, de wrapup

Jullie zijn allemaal om toch, de order voor de e-Golf, Ioniq, Tesla os I-PACE is ingeschoten. Of niet?

Het was ook niet helemaal de doelstelling om jullie te bekeren. Of beter gezegd: helemaal niet. Voor sommige doeleinden is een elektrische auto beter dan een exemplaar met een verbrandingsmotor, hoewel daar vaak ook wat hulp van de overheid bij nodig is.

In onze 10-daagse konden we niet alle onderwerpen rond elektromobiliteit behandelen en ook niet alle beschikbare elektrische auto’s rijden. Elektrisch rijden is nog een niche, maar het aanbod aan elektrische auto’s is inmiddels niet meer op de vingers van twee handen te tellen. Hottest new kid on the block is de Jaguar I-PACE, maar Audi gaat snel volgen met de in Brussel gebouwde E-tron.

Als je het over elektrische auto’s hebt, dan zul je ook moeten terugblikken. Niet iedereen weet dat begin twintigste eeuw de elektrische auto al immens populair was. Er was in die jaren een strijd tussen stoom, benzine en elektrische aandrijving. De uitkomst hoef ik je niet te verklappen, maar het is interessant om te lezen dat ook toen elektrische auto’s kampten met dezelfde problemen en dezelfde voordelen hadden.

Dichterbij in de geschiedenis was de komst van de Tesla Roadster. Ondanks de erg beperkte productieaantallen was het een gamechanger en het is nog steeds een leuke auto om in te rijden, iets wat we niet van alle tweedehands EV’s kunnen zeggen. De EV-1 had ook een cultstatus zoals de Tesla Roadster kunnen krijgen, maar General Motors besloot een totaal andere kant op te gaan.

Inmiddels zijn er vier belangrijke trends waar iedere raad van bestuur van een autofabrikant mee worstelt. Er worden miljarden tot tientallen miljarden aan uitgegeven en dat gaan we absoluut in diverse auto’s van diverse fabrikanten terug zien. Naast elektrificatie zijn dat de connected car, autonoom rijden en autodelen. Misschien kunnen we ons gelukkig prijzen dat statistisch gezien minimaal één van deze trends zoals Flippo’s waren. Een enorme hype toen ze er net waren, maar de wereld is er niet bepaald ingrijpend door verandert. De elektrische auto is meer zoals de spijkerbroek met wijde pijpen: het is een trend die terugkeert, maar of het een blijvertje is kan alleen de tijd ons leren….

Het hele archief aan artikelen en video’s van de EV 10-daagse kan je terug vinden via deze link.