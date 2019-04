Dievengilde steelt ruim 100 deelauto’s van Car2go

Het moest een keer gebeuren.

De deelauto-app van Daimler, Car2go, is deze week een gedeelte van zijn vloot verloren aan een stel fraudeurs en autodieven. In het Amerikaanse Chicago verdwenen gisteren uit het niets een groot aantal auto’s, wat bij gebruikers resulteerde in de nodige verwarring. Met name omdat de dienst op een zeker moment uit de lucht werd gehaald, om verdere diefstal tegen te gaan.

Een Amerikaanse journalist van CBS Chicago was een van de eersten die het nieuws verspreidde. Sindsdien zijn er allerlei verschillende berichten de wereld ingeschoten, waardoor de situatie alleen maar onduidelijker is geworden.

Ondanks de verwarring lijken de meesten het erover eens te zijn dat de dieven en fraudeurs tussen de 100 en 200 auto’s van Car2go, dat tegenwoordig door het leven gaat als Share Now, hebben gestolen. De daders hadden vooral de luxueuzere auto’s in het oog. Naar verluidt bestaat het meerendeel van de gestolen voertuigen uit modellen als de Mercedes CLA, GLA en de Smart Fortwo.

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de daders precies met de deelauto’s aan de haal zijn gegaan, maar Car2go beweert in ieder geval dat het niet om een grootschalige hack-actie gaat. In een bericht schrijft het bedrijf het volgende:

“We were not hacked. This is an instance of fraud, isolated to Chicago, and we are currently working with law enforcement. None of our member’s personal or confidential information has been compromised. No other SHARE NOW North American market has been affected.”