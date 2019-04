Eindelijk: Mercedes onthult CLA 35 AMG met 306 pk

Die zagen we niet aankomen! Oh, wacht.

Vroeger waren onthullingen spannend en spectaculair. Het internationale autojournaille werd voortijdig geïnformeerd over nieuwe modellen inclusief enkele persfoto’s. Vervolgens was het wachten op de aflopende datum voor de embargo. Dan kocht je een autotijdschrift (een soort statische website onttrokken uit dode bomen) en kon je daar alles lezen over het nieuwe model.

Tegenwoordig creëren automerken liever wat meer persmomenten dan die ene onthulling. Mercedes is daarin totaal niet anders. Met de nieuwe Mercedes-Benz CLA hebben we al kennis kunnen maken, een chique vierdeurs coupé op basis van de A-Klasse. Van de A-Klasse is al een A35 AMG-versie en nu heeft Mercedes die twee samengevoegd tot één: de Mercedes-AMG CLA 35 AMG 4-Matic. Mocht je de chassiscode willen weten, dat is ‘C118’ geworden.

Was het een verrassing? Nee, natuurlijk niet. Mercedes ‘lekte’ al voortijdig wat informatie over de nieuwe auto. We hebben al in de Mercedes-AMG A35 AMG gereden en de motor is exact hetzelfde. Onder de kap vinden we de sterkste variant van het M260 DE20 LA blok. De motor levert namelijk 306 pk van 5.800 tot 6.100 toeren. Het maximum koppel is 400 Nm van 3.000 tot 4.000 toeren. De CLA 35 AMG is altijd uitgerust met 4-Matic vierwielaandrijving en een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Daardoor sprint de auto in 4,9 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op een snelheid precies tussen de 249 km/u en 251 km/u.

Om de boel op tijd tot stoppen te brengen is de CLA 35 uitgerust met het high-performance remsysteem van de A35 AMG. Achter de voorwieln zijn twee 350 mm grote schijven en remblokken met vier zuigers. Achter de achterwielen schuilen nog altijd 330 mm grote schijven. De remklauwen zijn zilverkleurig en voorzien van de letters AMG. Om de torsiestijfheid te vergroten is de CLA 35 voorzien van een aluminium plaat onder de motor. Tevens zijn er twee diagonaal geplaatste balken aan de voorkant van deze plaat. Het doel is om de voortrein steviger te maken, waardoor deze beter is opgewassen tegen zware belastingen.

Aan de buitenkant zie je meteen dat het een CLA 35 AMG is, want deze kleur geel is vooralsnog alleen voor dit model leverbaar. Verder heeft de auto een stoere bumper aan de voorkant met het nodige gaaswerk en een eveneens dikke achterbumper met daaronder een paar vuistdikke uitlaten. Standaard staat de CL35 op 18″ lichtmetalen velgen, 19″ is optioneel leverbaar en toe-val-lig ook de wielen die je ziet op de persfoto’s.

Ook in het interieur heeft Mercedes-AMG er wel werk van gemaakt. Het begint natuurlijk met de ‘frameloze’ deuren, die de A35 níet heeft. Heel trots meldt wordt er gemeld dat je standaard ‘lederlook ARTICO/ microvezel DINAMICA’ sportstoelen meekrijgt. Aardig, maar gezien het ongetwijfeld gepeperde prijskaartje had daadwerkelijk leder niet misstaan. Uiteraard is de CLA 35 AMG ook voorzien van het MBUX infotainmentsysteem. Het volledig digitale combi-instrument (er zijn geen fysieke tellers meer aanwezig) kan in drie unieke AMG weergavestijlen afgebeeld worden.

Mercedes-AMG spreekt over ‘onovertroffen’ prestaties, maar dat is natuurlijk marketing-nonsens. Het is een publiek geheim dat er een nóg snellere CLA 45 AMG aankomt, met zo’n 100 pk méér. De Mercedes-AMG CLA 35 4-Matic beleeft zijn werelddebuut op de New York International Auto Show op 16 april dit jaar. Vanaf 29 april is de auto te bestellen. De eerste exemplaren komen in augustus hier naartoe.