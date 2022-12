Dit mag je rijden met een BE of C1 rijbewijs

Even lekker rondneuzen om te kijken waar je in mag rondrijden met een BE of C1 rijbewijs.

We schreven eerder al een artikel over wanneer je welk rijbewijs nodig hebt. Nu gaan we eens kijken naar wat je mag rijden met welk rijbewijs. En dan hebben we het over de rijbewijzen B, BE en C1. De eerste is het normale autorijbewijs, de tweede het rijbewijs waar je tot 3.500 kilo mag trekken en met de laatste mag je rijden in een voertuig tussen de 3.500 en 7.500 kilo. Let’s go!

We beginnen gelijk goed. The pièce de résistance op autogebied. Maar ook topzwaar. En je mag hem gewoon rijden met je B rijbewijs. Het is één van de zwaarste personenauto’s die je bij de dealer kan kopen in Nederland. Het is de Rolls-Royce Cullinan. Schoon aan de haak met 2.660 kilo, nog steeds ruim onder het maximum.

De SUV van het Engelse merk knalt binnen de vijf seconden naar de honderd kilometer per uur, dus langzaam is hij ook niet. Andere SUV’s zoals de Mercedes 4×4 mag je ook gewoon rijden, voor de 6×6 variant heb je echter een vrachtwagenrijbewijs nodig. De nieuwe Hummer EV mag je ook enkel en alleen rijden met een vrachtwagenrijbewijs, omdat het gevaarte meer weegt dan 4.000 kilo (!).

Ben je een ondernemer dan kan je in alle ‘standaard’ bedrijfsbusjes rijden. Ook die langere, waarmee je pakketjes bezorgd worden door PostNL. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de Volkswagen Crafter. Deze bus heeft een moderne cockpit en is van alle gemakken voorzien. Tevens is er een lage laaddrempel dat in- en uitladen makkelijker maakt. Deze bussen kunnen veel kilometers aan en zijn tweedehands redelijk betaalbaar. Ook ideaal voor een camper, je moet hem alleen nog even ombouwen.

Een foodtruck is helemaal hip. Maar ben jij als ondernemer gewoon een keihard werkende visboer dan hebben we deze ‘dikke’ viswagen voor je gevonden. Deze Renault L3H1 weegt maximaal 3.500 kilo en is van alle gemakken voorzien, denk aan airco, navigatie en een gekoelde werkbank. Gespoten in asfalt grijs met een opbouw van 4 meter, hiermee val je wel mee op de markt. Helemaal ideaal als je Jos heet.

Wil je net iets meer vervoeren en heb je een BE rijbewijs, dan hang je natuurlijk een aanhanger achter je voertuig. Dat kan je gewoon in stijl doen! De onderstaande verkoopwagen kan je als een hippe foodtruck gebruiken, maar er zijn andere mogelijkheden denkbaar.

De aanhanger ziet er stijlvol uit en het maximale toegestane gewicht is 3.500 kilo. Het komt niet goedkoop, de verkoopwagen staat voor iets minder dan 55.000,- euro te koop.

Dan komen we nu bij de zware jongens. Met het rijbewijs C1 mag je voertuigen rijden tussen de 3.500 en 7.500 kilo. Als ondernemer kan je dan veel vervoeren, ideaal dus. En dan komen we al snel bij de Iveco Daily 3500 Plus. Zes wielen en een ledig gewicht van 4.300 kilo. Het laadvermogen is 2.700 kilo, dus daar kan best wat in. Verder is de bus uitgerust met alle opties die we vandaag de dag nodig hebben. Denk aan een automaat, airco, bluetooth en cruise control.

Eindigen we met een luxe camper. Op vakantie gaan willen we allemaal, maar in een tentje liggen op de camping is niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen willen iets meer comfort.

Nou, dat kan met de Frankia Platin 8400 GD Mercedes. Alle opties zitten erop! Van volledige luchtvering tot LED verlichting onder de luifel tot lederen bekleding. Je kan met vier mensen erin slapen. Het prijskaartje is wel wat meer dan een Declathon-tentje. Je moet een goede 260.000,- euro betalen, maar dan ben je wel de topdog op de camping aankomende zomer.