Dik, dikker, dikst! Straatlegale Ferrari 488 Challenge te koop

Deze komt niet vaak langs, maar een straatlegale Ferrari 488 Challenge staat nu echt te koop.

De overtreffende trap van een toch al snelle Ferrari is een raceversie. Meerdere merken maken deze varianten enkel en alleen voor gebruik op het circuit. Denk maar eens aan de uitverkochte McLaren Solus GT. Maar wil je toch af en toe op de weg rijden, dan is deze auto misschien wat voor jou.

Straatlegale Ferrari 488 Challenge

Dit is de allereerste voor op de weg omgebouwde Ferrari 488 Challenge. Tamelijk uniek dus. Dit omdat de auto gebouwd is om mee te racen, dat zie je zeker terug. Niet alleen aan het uiterlijk, maar ook aan het dashboard dat is ontworpen voor een coureur. Eigenlijk is het teveel voor een zakenman met veel geld die op zondag wil knallen over de Meent.

Grote kans dat een rijk iemand hem koopt, het apparaat zal niet goedkoop zijn. De advertentie is kort en bondig. Er staat niet echt veel informatie in over wat er daadwerkelijk is gedaan om hem op de straat te mogen krijgen of wat het daadwerkelijke vermogen op dit moment is. Het is wel gedaan ‘door een professioneel raceteam’. Maar of de RDW hier in Nederland daar genoegen mee zal nemen?

De auto is voor het eerst verkocht via een Britse Ferrari-hoofddealer in 2018. De Ferrari is zo goed als nieuw, er staat nog minder dan 500 kilometer op de teller. De racer staat op Michelin Pilot Sport Cup 2’s en heeft een handrem genesteld tussen de kuipstoel en rolkooi. De Gulf-kleurstelling is mooi, maar het moet wel je smaak zijn. Gelukkig is het maar een wrap.

Naar de winkel rijden

In de advertentie op Pistonheads staat dat de Ferrari gebruikt kan worden voor een snelle rit naar de winkels. Of, waarschijnlijker, om met vrienden ‘deel te nemen aan een autorally of een lokale race’. Wat wel zeker is, is dat je overal de carspotters om je heen hebt staan.

Gezien het werk dat gedaan is aan de auto, schatten we in in dat de prijs hoger zal liggen dan een nieuwe Pista. Oh ja, je moet hem ook nog importeren van Engeland naar Nederland.