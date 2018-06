LEGO gebruikte bijna 300.000 stenen voor deze 720S

Doorbouwen, en gauw een beetje!

LEGO is heet! Met name wanneer de Denen aan immense projecten werken, zijn de resultaten meer dan eens wonderbaarlijk. De speelgoedfabrikant onthulde recentelijk de Bugatti Chiron voor de LEGO Technic-lijn en deze viel bijzonder goed in de smaak. Hoewel het McLaren project iets minder nieuw is dan de blokjesversie van de Franse hypercar, is hij zeker niet minder gaaf.

Waar diezelfde Chiron op een schaal van 1:8 werd gemaakt, hebben we in het geval van de McLaren 720S te maken met een exemplaar op ware grootte. LEGO werkte nauw samen met de Britten om de auto zoveel mogelijk overeen te laten komen met het origineel. Het resultaat mag er wezen, want na 280.000 stenen is de wagen haast identiek met het bestuurbare exemplaar.

Gezien het aantal gebruikte stenen is het logisch dat we hier met een showauto te maken hebben, in plaats van een model dat je zelf thuis in elkaar kunt zetten. Overigens is het aantal gebruikte stenen duidelijk af te lezen aan het gewicht van de wagen. Waar het origineel ongeveer 1.300 kg weegt, breekt het LEGO-exemplaar de weegschaal met ruim 1.450 kg. De LEGO-auto bestaat trouwens niet enkel en alleen uit stenen. Nee, de wagen is in eerste instatie gebouwd op een met de hand gemaakt stalen frame. In totaal hadden zes mensen om en nabij de 2.000 uur nodig om het gevaarte te bouwen.

De McLaren 720S van LEGO debuteerde vorig jaar op het Goodwood Festival of Speed, maar is inmiddels verhuisd naar het legendarische Petersen Automotive Museum in Los Angeles. De bolide is het middelpunt van een interactieve LEGO-tentoonstelling die tot en met 19 augustus te bezichtigen is.