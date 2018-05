Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Monaco 2018

De straten van het prinsendom weerklinken wederom de kalme klanken van de hybride motoren.

Voorafgaande aan de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco lijkt het ineens Red Bull die de beste kaarten in handen heeft voor de pole position. Dit in tegenstelling tot voorgaande raceweekenden, waarin het Mercedes ofwel Ferrari waren die er met de beste startplek van de grid mee vandoor gingen. Helemaal onverwachts is het niet, daar de Red Bull het altijd goed doen aan de Azurenkust. De auto lijkt wel geschapen voor het stratencircuit.

Dit bewezen Ricciardo en Verstappen op de donderdag al. In zowel de eerste als de tweede vrije training waren de Red Bulls de allerbeste. Ruim, overigens. Achter hen wisselen Ferrari en Mercedes elkaar af, maar overtuigend ogen beide teams bepaald niet. In de derde vrije training zijn Ricciardo en Verstappen wederom bovenaan te vinden, maar een ongelukkig foutje van de Nederlander laat hem de sessie niet afmaken. (video) Het is nog maar de vraag of Max deel kan nemen aan de kwalificatie, maar het ziet er veelbelovend uit.

Achter hen zal het gaan spannen om de plaatsen binnen de top tien. Een goede startpositie is op Monaco immers het belangrijkste dat er is. Het wordt een loterij, waar de coureurs, meer dan op andere coureurs, grotendeels zelf mogen bepalen wie waar terechtkomt. Het thuisvoordeel ligt in ieder geval bij Charles Leclerc.

Genoeg gepraat, tijd om te kwalificeren.

Q1

De meeste teams laten er geen gras over groeien en gaan direct naar buiten, maar het is Hartley die opent met een 1:13.793. De Toro Rosso’s zagen er goed uit in de vrije trainingen, dus we houden de Italiaanse equipe in de gaten. Hetzelfde geldt voor Williams, die, wonder boven wonder, op een stratencircuit als Monaco goed uit de verf lijken te komen. Een verbazingwekkende, maar aangename verrassing. Na een minuut of 7 is het veld enorm gemixt, en heeft niemand nog de grens van 1:13″ doorbroken.

Met 13 minuten op de klok is het Ricciardo die zijn pedaal goed naar de grond drukt en een hoger 1:12″ noteert. Dit ondanks het feit dat de honingdas in de laatste paar bochten ophouden wordt door een Renault. Verstappen is nog nergens te bekennen, wat volgens verschillende reporters te maken heeft met het feit dat het team meer problemen op hun dak heeft gekregen. Ditmaal zou het gaan om zijn versnellingsbak. Het lijkt er niet op dat hij een tijd zal gaan zetten.

Halverwege het eerste gedeelte van de kwalificatie is het veld nog altijd gemixt. Ricciardo gaat fier aan kop, maar achter hem zien we een wirwar van teams en coureurs. Om het beeld te schetsen, de top vijf bestaat uit Ricciardo, Raikkonen, twee McLarens en de Williams van, jawel, Sergey Sirotkin. Bottas en Hamilton staan op ruim een seconde en ook Vettel heeft nog heel wat tijd goed te maken.

Het is nog maar de vraag of iedereen aan een vlekkeloos rondje toekomt. Omdat iedereen vrij baan wil hebben, wordt er veel geremd, waardoor er tegelijkertijd voldoende coureurs worden opgehouden die bezig zijn met een snelle ronde. Vettel is hier het meest duidelijk voorbeeld van.

We spraken eerder over de kracht die een coureur kan hebben op de straten van het prinsendom, en Charles Leclerc geeft hier het ultieme bewijs van. Hoewel er nog enkele minuten op de klok staan, noteert de Monegask een zevende tijd. Bij het vallen van de vlag is het onduidelijk wie er nu precies bezig is met een snelle ronde. Echter is niemand bezig met het verbeteren van zijn tijd, dus kunnen we de vijf mannen in de gevarenzone optekenen als de vijf afvallers. Hiertoe moeten we ook Verstappen rekenen. De Nederlander verliet zijn pitbox geen moment. De Grand Prix winnen wordt nu héél lastig.

Voetnoot: de verschillen zijn dermate klein dat een fenomenaal rondje je heel wat plaatsen kan bezorgen. In de top tien staan nog altijd beide McLarens, evenals Sirotkin en Leclerc. Laten we hopen dat de startgrid minstens zo gehusseld is.

Afvallers: Hartley, Ericsson, Stroll, Magnussen, Verstappen (DNS)

Snelste ronde: Ricciardo, 1:12.013

Q2

Het tweede gedeelte van de kwalificatie begint en iedereen verbetert elkaars tijden. Dit is echter niet het meest opvallende, want terwijl dit gaande is, zien we dat beide Mercedessen naar buiten gaan op de harde ultrasoft en dus niet de allerzachtste hypersoft. De Duitse equipe lijkt een alternatieve strategie uit te willen gaan voeren, maar gaat er nu de pijn van voelen. Hamilton rapporteert al richting de garage over een tekort aan grip.

Ricciardo bewijst de kracht van zijn Red Bull wederom door een dijk van een tijd te noteren. De Australiër gaat met een baanrecord van 1:11.353 aan de leiding, maar heeft beide Ferrari’s in zijn nek hijgen. Vanaf P4 gaat het erom spannen. Tussen P4 en P15 zit slechts 0,7 seconde. Beide Mercedessen staan in de gevarenzone, dankzij de tragere band. Het gevecht om het middenveld, en de plaatsen in Q3, zal erom gaan spannen.

“These tyres are terrible“, horen we Hamilton zeggen, terwijl hij naar buiten rolt op een hagelnieuw setje hypersoft banden. De Brit weet dat ze het niet gaan redden op de hardere band, dus valt hiermee hun plan in het water. Met de juiste banden onder de wagen, knallen de Mercedessen naar respectievelijk P3 en P5, waarmee ze Sainz en Gasly buiten de top tien drukken.

Red Bull mag misschien de vrije trainingen hebben gedomineerd, in de kwalificatie is niets zeker. Raikkonen en Vettel zijn tot een tiende van een seconde genaderd. De Fin zelfs op 0,038 seconde. Echter weet de Australiër er weer een beetje vanaf te snoepen, waarmee hij zijn positie versterkt. Sainz en Gasly doen hetzelfde, en heroveren hun plekje in de top tien.

De snelheid die enkelen in het eerste deel lieten zien, lijkt in het tweede deel verdwenen te zijn. Niet alleen Sirotkin en Leclerc halen Q3 niet, Vandoorne mist de boot ook. Zonde, want in het eerste gedeelte was hij sneller dan zijn teamgenoot.

Afvallers: Hulkenberg, Vandoorne, Sirotkin, Leclerc, Grosjean

Snelste ronde: Ricciardo, 1:11.278

Q3

We weten bijna zeker dat Daniel Ricciardo de pole position zal pakken, wanneer hij niets fout doet. De Australiër is in zijn snelste ronde naar binnen gegaan, omdat het toch niet hoefde. Grote ballen, grote resultaten, maar er zijn voldoende kandidaten om roet in het eten te gooien. Ferrari is bijzonder dichtbij, en kwalificatiekoning Hamilton moeten we nooit afschrijven.

Over de Brit gesproken, in zijn eerste ronde is Hamilton sneller dan het baanrecord van Ricciardo. De honingdas laat echter al snel zien wie er de baas is, door een weerzinwekkende tijd van 1:10.810 te noteren. Het lijkt wel een videospel. De Australiër is op weg om zijn tweede pole position ooit te pakken. Mocht het hem lukken, dan heeft hij beide behaald in het prinsendom.

Om maar even aan te geven hoe dicht het bij elkaar zit: achter Ricciardo zitten Hamilton, Vettel en Raikkonen achter elkaar op 0,451, 0,453 en 0,456 seconde. Zo snel kun je met je ogen niet knipperen. Met nog vijf minuten te gaan staat iedereen binnen, te wachten op hun laatste kans.

Tijdens de stilte kunnen we het niet helpen na te denken over de kans die Verstappen hier heeft laten liggen. Ricciardo is duidelijk de snelste en stevent op een pole position af, terwijl Max morgen vanaf de allerlaatste gridplaats mag starten. Alleen de voorspelbare safety cars kunnen hem nog helpen.

De Red Bull is duidelijk de sterkste in de laatste sector. Vettel lijkt bezig aan een snel rondje, maar verliest het meeste in het laatste gedeelte. Hamilton begint eveneens goed, maar moet uiteindelijk ook teveel toegeven op Ricciardo. Raikkonen weet er eveneens niet aan te komen. Verder naar achteren weet Ocon te overtuigen. Dankzij het wegvallen van Verstappen pakt de Fransman P6. Ricciardo blijft zijn eeuwige glimlach behouden en behoudt zijn eerste positie. Over de boordradio horen we het volgende:

“Fifty percent done. Let’s finish this sh*t tomorrow.”

Hij weet als geen ander hoe belangrijk de zondag is. Twee jaar geleden verloor hij hem op tragische wijze, dankzij een fout van zijn team. Tot aan dat moment leek hij onverslaanbaar. Dit jaar is hij uit op wraak.

Snelste ronde: Ricciardo, 1:10.810

Uitslag

1. Ricciardo

2. Vettel

3. Hamilton

4. Raikkonen

5. Bottas

6. Ocon

7. Alonso

8. Sainz

9. Perez

10. Gasly

11. Hulkenberg

12. Vandoorne

13. Sirotkin

14. Leclerc

15. Grosjean

16. Hartley

17. Ericsson

18. Stroll

19. Magnussen

20. Verstappen (geen tijd)