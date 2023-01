Dikke Mercedes S60 is nog even wat dikker

Deze dikke Mercedes S60 staat nog wat hoger in de rangorde dan een dikke BMW, nietwaar?

Volgens sommigen is de Mercedes-Benz S-Klasse de best auto ter wereld. Elke keer als er een nieuwe generatie zich aandient, heeft de concurrentie weer iets om zich op stuk te bijten. Ook de laatste generatie (de W223 voor intimi) is wederom der Maßstab. Zeker omdat concurrenten Jaguar en Cadillac niet meer in dit segment actief zijn, is het een Duits feestje geworden.

Niet alleen in rijtesten wint de S-Klasse, ook qua verkoopcijfers is de grote Mercedes-Benz overduidelijk de meest populaire auto in zijn segment. De BMW 7 Serie is met 130 exemplaren redelijk populair, maar zelfs als je de gewone Siebener (130 stuks) en de BMW i7 (59 stuks) bij elkaar optelt, dan nóg is de S-Klasse populairder: 201 exemplaren. De Audi A8 speelt met 28 verkochte exemplaren een rol in de marge. Dat model is nu al ietsje ouder, maar het verschil is wel erg groot.

Dikke Mercedes S60 van Lorinser

Het kan zijn dat je een ding mist bij de S-Klasse: exclusiviteit. Als iedere grote sedan een S-Klasse is, ben je niet heel erg uniek meer. Dat is precies waar ze bij Lorinser je komen helpen.

Deze legendarische tuner vergrijpt zich al decennia aan S-Klasses en ze hebben voor nu de Lorinser S60, een subtiel aangepakte S580. En met S-580 bedoelen we de ‘echte’, dus met een 4.0 V8 en twee turbo’s.

Deze is standaard goed voor 503 pk en 700 Nm. Bij Lorinser hebben ze middels een eigen by-pass ECU dat weten te verhogen naar een mooie ronde 600 pk en 800 Nm. Er is nog geen ‘echte’ AMG-versie van deze S-Klasse, maar met de Lorinser S60 kom je goed in de buurt.

Er zijn verder subtiele carbon-versiersels voor de diffusor en splitter voor deze dikke Mercedes S60. De enorme 21 inch wielen (voor 9 inch breed, achter zelfs 10,5 inch) zijn voorzien van Pirelli P Zero-banden in 255/35 R21 en 285/30 R21. Ook is de Lorinser S60 ietsje lager dan normaal: 30 millimeter. Het is allemaal redelijk subtiel gedaan, waardoor het niet ‘getuned’ oogt.

Turquoise, turquoise, turquoise!

Nou, op één detail na, dan. De remmen zijn namelijk turquoise. Dat is niet de meest subtiele kleur, maar het waarschuwt je wel voor wat komen gaat. Het gehele interieur is namelijk turquoise. Alsof ze een pot met turquoise verf hebben ontploft. De stoelen, het stuurwiel, het dashboard, de deurpanelen, de vloer: alles is turquoise.

Mooi? Dat is smaakafhankelijk, maar de fit & finish is indrukwekkend. De hemelbekleding is niet turquoise, maar zwart. Geheel volgens de mode is deze voorzien van een sterrenhemel. Dat is de nieuwe expressie van luxe op Insta en TikTok. Waarschijnlijk.

Interesse? Dan hebben we goed nieuws voor je. Lorinser gaat namelijk 100 exemplaren van de dikke Mercedes S60 bouwen. Het mooie is, je kan zelf ook een andere interieurkleur kiezen. Prijzen zijn niet bekend, maar een compleet interieur bekleding is nooit goedkoop. Gelukkig is alles met garantie bij Lorinser.

Meer lezen? Dit zijn alle dikke S-Klasses op een rij!