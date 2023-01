Zo veel vermogen hebben de RS6, M5, E63 en Panamera écht

Altijd leuk om te weten hoeveel vermogen die Dikke Duitsers nu écht te hebben.

Het is altijd een beetje het moment van de waarheid: de rollenbank. We praten heel erg graag over pk’s. Hoe meer pk’s, hoe beter. Maar hoeveel vermogen zit er nu eigenlijk echt in? In Den Haag is er een bekende tuner die geregeld bijzondere auto’s op de rollenbank zet om te checken hoeveel vermogen er nu echt in zit. Leuk voor de eigenaren om te weten.

Voor nu berichten wij over een ander online medium. Mat Watson van Carwow kennen jullie allemaal van de dragraces. Ondanks dat die meestal na een seconde of 20 voorbij zijn, weet hij daar toch 10 minuten topentertainment van te maken. Voor zijn laatste upload deed hij wat anders en vergeleek hij vier hele brute Duitse E-segment Dikschiffs: de Audi RS6, BMW M5, Mercedes-AMG E63S en Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid Die heeft hij al vaak genoeg op de dragstrip gehad.

Zo veel vermogen hebben de Dikke Duitsers nu echt

Hij vroeg vier particulieren om met hen dikke topsedan- of stationwagon naar de rollenbank te rijden. Daar deden ze twee dingen. Ten eerste gingen ze kijken hoeveel vermogen en koppel de motor daadwerkelijk levert. Als wij het over pk’s hebben, hebben we het altijd over pk’s op de krukas. In sommige tuningscenes ziet men dat als valsspelen en communiceren ze enkel en alleen vermogen op de wielen. Met vermogen op de krukas heb je nog te maken met transmissieverliezen. Alle vier de auto’s hebben vierwielaandrijving en een automatische transmissie, dus de omrekenfactor is gelijk. Prima te vergelijken dus.

Naast het vermogen en koppel checken ze ook meteen het gewicht. Dat is tegenwoordig ook een dingetje. Fabrikanten moeten een leeggewicht opgeven. Tegenwoordig is dat een EU-wagengewicht, dus inclusief vloeistoffen en een bijna volle brandstoftank. Daarom zijn auto’s de laatste tijd ook ‘ineens’ zwaarder geworden ten opzichte van 10 jaar geleden. Een ander dingetje: opties. Dat kan er nog voor zorgen dat het gewicht beïnvloed wordt. Voor het gewicht gaat men altijd uit van een kaal exemplaar. Als je alle opties aanvinkt, kan een auto behoorlijk zwaarder worden.

Enfin, je kan alles hieronder bekijken:

En uiteraard hebben we het even in een tabelletje voor je gezet:

Audi RS6 BMW M5 Mercedes E63 Panamera Vermogen (opgave) 600 pk 625 pk 612 pk 700 pk Koppel (opgave) 800 Nm 750 Nm 850 Nm 870 Nm Echt vermogen 599 pk 652 pk 636 pk 750 pk Echt Koppel 818 Nm 863 Nm 936 Nm 924 Nm Gewicht (opgave) 2.075 kg 1.940 kg 2.010 kg 2.350 kg Gewicht 2.217 kg 1.919 kg 2.086 kg 2.426 kg

Ergo: de BMW M5 is de grote winnaar. Hij levert meer vermogen en veel meer koppel, terwijl het gewicht zelfs ietsje lager is in het echt. De Audi doet precies wat ‘ie moet doen, maar is behoorlijk zwaarder dan opgegeven.

Videocredits: CarWow via YouTube.