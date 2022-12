Jouw super Duitse auto komt straks niet uit Duitsland

Het zou zo maar kunnen: een Duitse auto is niet altijd een Duitse auto, dan. Maar was dat nu wel het geval?

Het is grappig dat we nog altijd een automerk linken aan een specifiek land. Natuurlijk, een BMW 2 Serie Coupé, Audi TT, Mercedes-Benz GLS en Porsche Cayenne zijn geweldige Duitse auto’s, maar geen een daarvan loopt er daadwerkelijk van de band.

Vaak kiezen fabrikanten de locatie van de fabrieken waar het het meest logisch is. Dat kan zijn waar de afzet het hoogst is, zoals bij bovenstaande Mercedes-Benz. De grote SUV’s (GLE en GLS) worden in Tuscaloosa, Alabama in elkaar geschroefd. Ook BMW bouwt dikke SUVs in de VS, de X5, X6 en X7 worden in Spartanburg, Virginia gebouwd.

Combinatie van duurzaamheid en protectionisme

Maar dat kunnen er een hoop meer worden middels de Inflation Reduction Act. Deze heeft twee doelen. Amerika moet er namelijk als producerend land bovenop geholpen worden. Detroit is geen schim meer van at het ooit was. Daarnaast moet het wagenpark in de VS heel erg snel verduurzamen. Dat combineert de Club van Sleepy Joe met elkaar.

Amerikanen kunnen namelijk 7.000 korting krijgen op een auto. Daar gelden maar twee voorwaarden voor. Of althans, er zijn twee enorme voorwaarden die een groot effect gaan hebben. Ten eerste: de auto moet elektrisch zijn. Er zijn nog genoeg gebieden in de VS waar een laadpaal nauwelijks te vinden is. Ten tweede, de auto moet in de VS gebouwd zijn. Daarmee lijkt de VS geluisterd te hebben naar Union Sundown van Bob Dylan. Eindelijk moeten dingen weer uit de VS komen.

Jouw Duitse auto ook uit de VS?

Dit gaat de Duitse autoindustrie heel erg hard raken, is de consensus. De VS is namelijk de grootste exportmarkt voor de Duitse automerken. Hierdoor zijn ze eigenlijk wel genoodzaakt om nog meer auto’s in de VS te gaan bouwen. Het is niet alleen slecht nieuws voor de Duitse automerken, maar voornamelijk voor de toeleveranciers. Die moeten straks allemaal wat anders gaan doen. Tegelijkertijd kan de EV autoindustrie gaan floreren in de VS.

Dat komt goed uit voor Volkswagen. Er komt een nieuw merk bij in de portfolio: Scout, dat zich gaat bezighouden met grote elektrische SUV’s en pick-ups. Ook andere merken zullen nu wel beter nadenken over waar de auto’s te bouwen. Ene E. Musk uit Fremont lacht de billen uit zijn boxers, want Tesla bouwt al jaren elektrische auto’s in de VS.

Met dank @steeph voor de tip!

