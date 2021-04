Dikkere Subaru BRZ komt feestje verpesten - Autoblog.nl

Deze dikkere Subaru BRZ komt even wat Toyota feestgangers plagen.

Het heeft even geduurd, maar vanochtend was ‘ie er eindelijk: de nieuwe en langverwachte Toyota GR86. Het is een auto die we met zijn allen moeten koesteren. Een eenvoudige betaalbare, achterwiel-aangedreven, sportieve coupé met een atmosferische motor.

Kortom, geweldig nieuws dat Toyota de komende jaren een dergelijke auto zal blijven verkopen. We zeggen bewust verkopen, want de auto wordt namelijk gebouwd door Subaru in de Gunma-fabriek in Ōta, Japan.

Dikkere Subaru BRZ

Subaru heeft natuurlijk ook zijn eigen variant van de sportieve coupé, de BRZ. Deze werd al een tijdje geleden geïntroduceerd. Waarschijnlijk was Subaru bang dat deze dag alle aandacht uitging naar de Toyota GR86. Waarschijnlijk dat de Japanners daarom vandaag de extra dikke Subaru BRZ met STI-goodies tonen.





Subaru Technica International

De dikkere Subaru BRZ heeft allerlei accessoires aangemeten gekregen door Subaru Technica International. Zo is er een dikkere voorspoiler, carbon decoratiepaneel voor de zijkant, een grote carbon vleugel, sideskirts en diffusor. Of wat te denken van de lichtgewicht gesmede 18” velgen van BBS? Om een iets fijner geluid te verkrijgen is er een sportuitlaat. Voor betere wegligging en een nog grotere stijfheid is er een ‘V-Bar’. Dat zijn als het ware twee veerpootbruggen die precies dezelfde taak vervullen.









Niet sneller dan standaard

Of deze dikkere Subaru BRZ ook sneller of sterker is, wordt niet vermeld. Het gaat om een Japanse BRZ, dus deze heeft al een paar pk’tjes meer, 232 pk om precies te zijn (4 meer dan in de VS). Je hoeft trouwens niet alle onderdelen te bestellen van Subaru. Je mag ook gewoon door de folder bladeren en bestellen wat je wenst.

Prijzen zijn nog niet bekend, maar voor ons maakt dat niet uit. Net als de auto komen de accessoires logischerwijs niet naar Nederland. Er zit overigens nog meer in het vat, want er gaan ook geruchten over een Hot Hatch. Misschien komt die dan wel naar ons koude kikkerlandje.