Dikste BMW krijgt binnenkort een waterdieet

Op gebied van uitstoot dan. De auto, nieren incluis, blijft waarschijnlijk zo groot.

Op de autoshow van Frankfurt twee maanden geleden, pakte BMW niet echt uit op het gebied van elektrisch rijden. Nee, hun enige nieuwe concept wat een schone toekomst moest schetsen, was de BMW i Hydrogen NEXT. Deze opgeleukte X5 heeft geen benzinemotor aan boord, maar een brandstofcel. Deze wordt, zoals bekend, niet opgeladen zoals een BEV, maar bijgevuld met waterstof.

Waterstof klinkt zo logisch. Lithium-ion-batterijen worden gebouwd op basis van zeldzame, uitputbare stoffen. Water, waaruit het aardoppervlak voor bijna 75 procent uit bestaat, is bepaald niet iets wat we tekort hebben. Nadelen zijn de opslag en de licht ontvlambare aard van de stof. Naast een paar kwaaltjes die vooral te maken hebben met dat waterstof voor auto’s nog een beetje in de kinderschoenen staat. Zoals de infrastructuur en het feit dat waterstofauto’s nu nog schreeuwend duur zijn.

Maar, een auto met een ‘watertank’ heeft wel potentie. Zo ziet BMW kennelijk brood in deze nieuwe techniek. Motor.es weet exclusief te melden dat BMW werkt aan een X7 met waterstof-aandrijving. De dikste BMW wordt zo een unieke auto, als het idee werkt.

Tegen 2023 zou de X7 als productieauto de markt op gaan. De keuze voor de X7, en niet bijvoorbeeld zoals het concept de X5, heeft te maken met het feit dat ook dit geen prijspakker gaat worden. Daarvoor is de techniek te duur. Maar goed, een X7 is sowieso al niet bizar goedkoop, dus dan krijg je niet alleen waterstof, maar ook een peperdure luxe SUV.

Wat het wordt, we wachten het af. Een alternatief voor elektrisch zoeken is kennelijk nog nodig, al is de elektrische auto zo bezig met commercialisatie dat de alternatieven tevergeefs zijn.