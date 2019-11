7 voorbeelden waarom de ‘modale’ coupé terug moet keren

Ze verdwijnen steeds meer, de slanke coupés bij betaalbare merken. Wij geven je heimwee naar een tijd dat ze er nog waren.

Een autotype wat in de vergetelheid lijkt te raken, is de coupé. Nog niet eens perse de snelle versies, nee, de tweedeurs auto an sich. Steeds meer merken doen de tweedeurs hatchback exit, maar de ‘tweedeurs sedan’ heeft hetzelfde probleem. Bij Audi, BMW en Mercedes rollen ze nog volop van de band, maar daar kan het uit en past het bij het imago. Dat laatste was echter nooit zo’n ding bij de coupé. Sterker nog: het was eerder regel dan uitzondering dat ook ieders favoriete modale merken een coupé in de aanbieding hadden.

Daarom pakken we even een paar van die coupés erbij. Want het zijn stuk voor stuk best knappe auto’s, bovendien zou een revival van de meeste een keiharde image-builder kunnen zijn voor de meeste te bespreken merken.

Renault Laguna Coupé

Wie denkt aan een Renault coupé, denkt misschien aan de Fuego uit de jaren ’80. Al dan niet met een wat inspiratieloos ontwerp, was dat toch best een leuke wagen. Naast de Mégane Coupé, wat gewoon al die jaren een driedeurs Mégane is en was, probeerde Renault niet vaak meer een auto echt als coupé uit te brengen. Vriend en vijand werden daarom positief verrast door de Laguna Coupé in 2008. In eerste instantie zelfs geleverd met een V6! Maar niet de aandrijving, de betrouwbaarheid of de kwaliteit maakte deze auto uniek: de styling was dat wél. Renault begreep kennelijk gewoon heel goed dat een duurdere Laguna die inlevert op praktisch gemak, gewoon mooi moet zijn. Want het was een knappe verschijning. Goed in balans en onderscheidend ten opzichte van de Laguna Hatchback. En die achterkant lijkt een prima inspiratie geboden te hebben voor de nieuwe Mercedes E-Klasse Coupé. De Laguna was sowieso al geen topverkoper, dus de coupé was wat dat betreft gedoemd te mislukken. Mooi was hij wel.

Opel Calibra

Ja, er zijn wat Astra-derivaten geweest die je kunt bestempelen als coupé. De Cascada, Astra Twin-Top en Astra Bertone Coupé bijvoorbeeld. Maar een wat meer uit de kluiten gewassen ‘Vectra Coupé’ hebben we al een tijdje niet meer gezien. Dat is jammer om drie redenen. Ten eerste, die had er namelijk wel kunnen zijn. Voordat de Insignia verscheen, werden we geplaagd door de gelijk gelijnde GTC Concept, wat een lekker dikke coupé was.

De tweede reden is de laatste ‘Vectra Coupé’ die er wel was van Opel: de Calibra zelf. Qua ontwerp één van de saaiste coupés die je kunt bedenken, op papier. En toch bewijst deze auto dat ook een saaie coupé een strakke auto kan zijn, zoals uitgelegd in de zojuist gelinkte special van de auto. De auto is een Opel bij uitstek, maar bewijst dat die uitspraak niet alleen negatief gebruikt hoeft te worden.

De derde reden is het nieuwe Opel. Ja, de huidige Insignia is nog een GM-product, maar de volgende Insignia zal Franse én sinds kort Italiaanse genen bevatten. En qua styling gaat Opel ook de goede kant op. Een mooie coupé met Italiaanse motor voorin? Klinkt als een goed idee, lijkt ons.

Peugeot 407 Coupé

Onbekend maakt onbemind. Al heeft het onbekende van sommige auto’s te maken met een ander model wat alle aandacht opslokt. In dit geval moeten we beginnen bij de voorganger, de Peugeot 406 Coupé. Een versie van een modale sedan die bepaald niet saai en degelijk is. Of juist wel, en dat is de kracht. In ieder geval gaf Pininfarina de 406 een koets mee die in grote lijnen op zijn sedanbroer lijkt, maar dan als een goed gelukte coupé.

Pininfarina had een ondersteunende rol, maar liet voor een opvolger vooral Peugeots eigen team aan de slag gaan. Daar werden immers stappen gemaakt op het gebied van design. Omstreden stappen, het mag gezegd worden, want de ‘grote bek’ designtaal sloeg niet bij iedereen aan. Het zorgt er dan ook voor dat je aan de 407 Coupé duidelijk(er, dan de 406 Coupé) kunt zien dat de basis de 407 is. De verrassing zit hem er dan ook in dat de 407 helemaal niet zo’n mooie auto was, terwijl de Coupé stiekem gewoon erg fraai is. De neus is bijna identiek, maar mede dankzij het feit dat er een V6 voorin moest passen (jawel) is de motorkap iets langer. De achterkant bevat dezelfde designtaal: het zijn echt de proporties waar het nodige reparatiewerk nodig was. Een succes was het niet en de 407 Coupé de mooiste moderne coupé noemen is ook zeker niet terecht, maar voor een lelijke auto als basis heeft Peugeot goed werk verricht.

De grote bek heeft plaats moeten maken voor een designtaal waarmee Peugeot ook op hun ‘normale’ auto’s een spannend design heeft kunnen toepassen. En dan stond bij de 508 praktische inzetbaarheid nog op de planning ook. Stel je nou eens voor dat die ontwerpers al het praktisch nut van een grote auto overboord mogen gooien en er een nieuwe 508 Coupé op de markt komt. Geen retro-kunstjes zoals de e-Legend, nee, gewoon een mooie, moderne coupé. Wij zien mogelijkheden.

Mazda MX-6

Een stukje automotive ‘rant’ wat mij heel goed nog bijstaat, komt vanaf Jalopnik. Daar hebben ze een serie gehad waarin ze extreem zaadloze auto’s op de Amerikaanse wegen bespreken. Een auto die ons ‘gelukkig’ bespaard is, is de Toyota Camry Solara. En daar werd goed beschreven waarom de Solara zo waardeloos was. Niet omdat het een lelijke auto was, maar omdat het een saaie coupé was. Bij een Camry begrijp je saai, maar je hoopt juist dat een coupé wat sjeu kan geven aan een zaadloos ontwerp. Dat is de Solara niet gelukt.

Wij kregen de Solara niet. Wat we wel kregen is een auto die misschien net zo erg is. De Mazda MX-6. Een product uit de tijd dat Mazda goede banden had met Ford, waaruit samenwerkingen zoals de Fiesta en 121 ontstonden. De Mazda MX-6 was dan ook vrijwel identiek aan de Ford Probe, een grote coupé waar ook niet belachelijk veel over te melden was. De MX-6 had daarom weinig inspirerende kwaliteiten. Geen 1,8 liter V6 zoals de MX-3. Geen rasechte stuurkwaliteiten zoals de MX-5. En geen bijzondere rotatiemotor zoals de RX-7. Gewoon een V6, zoals normaal was in dit kaliber auto, maar dan met weinig pk. Kortom: de Europese equivalent van de Camry Solara

Als een auto saai is, waarom moet hij dan terugkomen? Gewoon, omdat het Mazda van nu er wél iets bijzonders van kan maken. Werp eens een blik op één of meerdere van de voorstellen die Mazda maakte om een grote coupé terug in het gamma te zetten. Om nog maar te zwijgen over de RX-9. We durven nog niet te zeggen dat de terugkeer van de Wankelmotor nou zo’n goed idee is, maar misschien juist ook wel. En als het eruit ziet zoals onderstaand: hallelujah.

Hyundai Coupé/Genesis

Toen de Koreanen hier nog voet aan de grond probeerden te zetten, mochten we wél genieten van de Hyundai Coupe, ook wel Tiburon geheten. Een vreemde eend in de bijt voor een hier nog niet zo denderend populair merk in de hogere segmenten. Maar toch bleef de Coupe de Hyundai-dealers opleuken tot en met ongeveer 2007 in Nederland. Vanaf toen bleek dat de bezig waren met een nieuwe Coupe. Deze zou achterwielaandrijving en een V8 krijgen.

Het resultaat bleek motorisch ietsje minder te krijgen, al is een 3,8 liter V6 met alsnog achterwielaandrijving ook niet verkeerd. Wat vooral niet verkeerd was, was het afschudden van alle schijn dat dit een saaie Koreaan is. Dat is het namelijk absoluut niet. Het resultaat, de Genesis Coupe, was een coupé die zich ineens kon meten met het serieuze werk. Een coupé is echter nu niet meer weggelegd voor de Koreanen. Helemaal in Nederland, waar de Genesis Coupe überhaupt nooit de binnenkant van een dealer heeft gezien.

Ook hier is het niet zo dat het merk een slechte stap zette door de Genesis Coupe weg te halen. Succes is relatief, helemaal als het gaat om een nieuw concept voor een merk. Maar het Hyundai van nu is anders. Bloedserieus en het merk bewijst met de i30 N ook goed te zijn in snelle auto’s. Een revival van een grote coupé lijkt ook hier een leuke manier te zijn om voort te borduren op oude ingrediënten.

Volkswagen Corrado

Ten slotte pakken we er dan nog eentje uit een lager segment. Volkswagen heeft in de hogere segmenten nooit een echte coupé gehad. Een segment lager wel. Wat te denken van de Scirocco? Die auto kreeg een revival zo’n tien jaar geleden, maar moest helaas even snel het veld weer ruimen. Het idee zat dicht bij de originele Scirocco: het lijkt op een Golf, maar het is een meer coupé-achtige hatchback.

De Scirocco-revival is echter niet de directe opvolger van de Scirocco. Die eer moeten we geven aan een project van net nadat de originele Scirocco de pijp aan Maarten gaf: de Corrado. Ook een Golf Coupé, zo je wil. Maar de Corrado is van zichzelf al iets mooier en stijlvoller dan de Golf. En dat in de jaren ’90, waar de designtaal van Volkswagen vierkant met overwegend saai was. Ook werd de auto (al gold dat ook voor de Golf) met een lekkere VR6-motor geleverd.

Volkswagen is degelijk en zakelijk en afgezien van de Arteon en de GTI-modellen is er helemaal geen ruimte voor gekke, irrationele auto’s. Maar wat als dat er wel zou zijn? Kolesa.ru, een website waar vaker renders worden gemaakt voor (potentiële) aankomende modellen, dagdroomt met ons mee en schetst een Corrado met Golf 8-designtaal. Niet alleen is de styling geloofwaardig, het lijkt ook een goed idee. We durven zelfs te zeggen dat we er een beetje Audi Quattro Concept in zien.

Volkswagen, dagdroom even met ons mee en bouw dit gewoon.

BONUS: Citroën SM

Misschien wel de leukste en één van de meest semi-realistische in deze lijst. We pakken hem als bonus, want de SM een coupé noemen is ietwat misleidend. Ja, het was een tweedeurs auto met coupé-achtige proporties, maar coupés hebben ook vaak een sportief randje. De SM mist dat sportieve randje in grote lijnen, al is de motor daar niet de oorzaak van. De SM was een soort dealtje tussen Citroën en Maserati. Citroën zou Maserati een financieel steuntje in de rug geven, in ruil voor smeuïge Maserati-V6’en voor de SM. De rest is geschiedenis. De SM was geen topverkoper, wel een hele begeerlijke auto. Daarna kon Maserati zonder Citroën weer verder en de SM kreeg nooit een opvolger.

Citroën en Maserati hebben dan ook niks met elkaar gemeen. Helemaal nu alle grote Citroëns ingeruild zijn voor goedkope, kleine auto’s. Maar nu ineens zitten Citroën en Maserati in hetzelfde concern! De motoren van het Italiaanse merk liggen nu op de vingertoppen van het Franse gedeelte van dit wereldconcern. Een C6-revival, met de aandrijflijn van een Maserati. Klinkt dat goed, of klinkt dat goed?