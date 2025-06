Vergeten automerk laat eindelijk weer eens van zich horen

Oh ja, die hadden we ook nog!

Zo af en toe komen er persberichten in onze mailbox voorbij die in een laatje in mijn brein opentrekken dat ik al even niet meer heb afgestofd. Zo ook vandaag. In dit geval is het ook niet zozeer de fout van het merk zelf, maar van het moederbedrijf JLR dat erboven zit.

Ga maar eens na: Jaguar kwam flink in het nieuws doordat het merk zich anders gaat identificeren, Range Rover werkt keihard aan een eerste EV en Defender gaat juist de andere kant op door een dieselbeuker en een rallyauto voorrang te geven op de elektrische auto.

Hoe gaat het met Discovery?

Het JLR-merk dat overblijft na de afsplitsing van Land Rover is Discovery. Het merk heeft maar weinig gemeld de afgelopen tijd. In april deelde Discovery dat er twee nieuwe uitvoeringen kwamen. Daarvoor was het tien maanden stil rondom de poor man’s RaRo.

Niet dat er veel positiefs te melden was. Vorig jaar behandelden we nog een quote van Mark Cameron, de grote baas van Defender en Discovery. Cameron gaf toe dat te verkopen tegenvallen en legde de schuld bij de populaire Defender. Daarnaast zou de volgende Disco een MPV moeten worden.

Van dat plan is tot nu toe nog niks van terecht gekomen. Intussen verkoopt Discovery ook nog maar weinig nieuwe auto’s hier: dit jaar zijn er nog maar 149 Discovery Sports verkocht. BYD verkocht in dezelfde periode 150 Seals. Als je je nu afvraagt wat een Seal is, heb je het punt door dat ik probeer te maken.

Er is nieuws!

Vandaag doorbreekt Discovery de radiostilte met verschillende aankondigingen. Het gamma van de Discovery Sport is helemaal bijgewerkt. Dat begint vooraan met de instapper: de Dynamic S. De beginversie had Discovery ook net zo goed Black Pack kunnen noemen. De dorpels, wielkasten, bumpers, luchtinlaten, grille en het woordmerk zijn in de kleur Gloss Black. De beginprijs start op € 65.414 voor de benzinehybride versie. De mildhybride diesel begint bij € 91.534.

Het Disco Sport-gamma krijgt ook twee leukere uitvoeringen: de Landmark en de Metropolitan. De eerste is een eerbetoon aan de historie van Discovery. Je herkent hem aan het bergketen-logo. De afbeelding zat ook op de originele Discovery uit 1989. Het logo is te zien op de dorpellijsten en in het donker op de grond dankzij instapverlichting onderin de buitenspiegels. Dezelfde motoren zijn beschikbaar en de prijzen beginnen bij € 72.841 bij de benzinehybride en € 100.781 bij de dieselhybride.

De nieuwe topper heet Metropolitan. Die uitvoeringsnaam gebruikt Discovery ook op de leukste grote Discovery in de UK (onder de absolute topper, de Tempest). Bij de Sport moet het dan ook een afspiegeling zijn van de gewone Discovery Metropolitan.

De duurste Sport staat op nieuwe 20-inch lichtmetalen velgen en draagt Metropolitan-dorpellijsten. Standaard zit er een 14 luidspreker tellend geluidssysteem in van Meridian. Maar ook een slimme achteruitkijkspiegel en speciale luchtfilters. De duurste nieuwe Disco Sport gaat voor € 80.178 met hybride benzine aandrijflijn en € 111.707 voor de dieselhybride.

Uitbreidingspakket voor alle vakanties

Discovery sluit de lading een nieuwtjes af met wat uitbreidingspakketten voor verschillende type vakanties. Het JLR-merk had al sets voor mensen die op fietsvakantie gaan of de hond meenemen. Nu zijn er ook specifieke accessoiresets voor de strand-, roadtrip- en wintersportvakantie. Denk aan een koelkastje in de middenconsole, zonneschermen en een bagage-organizer voor de strandvakantie.

Roadtrippers krijgen houders voor tablets achterin en dakdragers met bijbehorende dakkoffers voor extra bagage. Wie naar een skigebied rijdt in de Discovery Sport kan dwarsdragers en een ski- en snowboardhouder bij zijn auto bestellen. Op de dragers kun je vier paar ski’s of twee snowboards kwijt. Bij het wintersportpack horen ook rubberen vloermatten en een speciaal sneeuwtractiesysteem.

Maar het belangrijkste nieuws: Discovery is nog niet dood. Laat die beloofde MPV maar komen!