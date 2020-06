Stofzuigergigant geeft uitleg over gefaalde elektrische auto

Al eerder werd bekend dat Dyson letterlijk de stekker uit het project trok.

James Dyson is natuurlijk wereldberoemd onder de huisvrouwen met zijn zakloze stofzuiger. Als autoliefhebber ken je hem van zijn ambitie om een elektrische auto, de Dyson, op de markt te brengen. Na jaren ontwikkelen trok Dyson oktober 2019 er letterlijk de stekker uit, er komt geen elektrische auto.

De miljardair maakte in een eerder interview bekend dat hij 500 miljoen GBP (bijna 560 miljoen euro) privégeld in het project had gepompt. Nu heeft de beste man 16,2 miljard GBP, zo’n 18,1 miljard euro, op zijn bankrekening staan en zal hij hier weinig tranen om laten. Opmerkelijk genoeg benoemd James Dyson in een nieuw interview met Autocar dat grote autofabrikanten meer succes hebben omdat zij het niet alleen van hun EV-aanbod moeten hebben. Zij zouden daarom volgens Dyson elektrische auto’s goedkoop op de markt kunnen brengen. James Dyson noemt Tesla nog specifiek: “Tesla heeft nog de miljarden van Elon Musk om op terug te vallen, wij niet.” -James Dyson lijkt dus niet van plan nog meer spaarcentjes in het project te stoppen.-

Volgens Dyson is alleen een EV-aanbod hebben niet het enige probleem. De productiekosten van de Dyson waren te hoog. Hij wijt dit aan de hogere prijzen die leveranciers rekenen aan een startend bedrijf. Volgens James Dyson zijn de prijzen lager als je langere tijd afneemt. James verwacht dan ook dat hij op langere termijn wel succesvol had kunnen zijn met de elektrische Dyson. Mocht je verwachten dat niemand moeite heeft gedaan voor deze naam van de EV, hij is gekozen uit marketingoogpunt. Als accu’s en hun koelingen voor elektrische auto’s goedkoper worden zou de Dyson volgens James winstgevend kunnen zijn.

Voor nu dus echt de stekker uit de elektrische Dyson auto. Het project staat te koop inclusief auto’s en ruimtes maar er heeft zich nog geen geïnteresseerde gemeld.

