Dit Audi S-model krijgt géén dieselmotor

Dat is even wennen aan de pomp.

De Audi e-tron is nu alweer een tijdje verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Qua verkopen doet het model het zeker niet onaardig. Het is de perfecte auto voor de gene die wél graag elektrisch wil rijden, maar tevens een ‘normale’ auto wenst.

Ondanks dat je de Audi e-tron behoorlijk duur kunt aankleden, zal het wel zijn opvgevallen dat het aantal beschikbare uitvoeringen nogal tegenvalt. Waar je vaak bij Audi kunt kiezen uit enorm veel motorenvarianten, is dat bij de e-tron nog niet het geval.

Inderdaad, nóg niet. Naar verluidt komt er een Audi ‘e-tron S’ aan. Sterker nog, AutoJunk-uploader @Gawid kwam de auto tegen in Oostenrijk. De Audi e-tron S is zoals de naam suggereert een ‘S’-model van de e-tron, in dit geval eentje die niet is uitgerust met dieselmotor. Zoals het een S-model betaamt zijn de verschillen zeer subtiel ten opzichte van het origineel. Aan de voorkant zullen de bumpers iets grotere luchtgaten hebben om de remmen te kunnen voorzien van voldoende koeling. Uiteraard zal het onderstel ook aangepakt worden.

Wat we van de motor kunnen verwachten is nog niet helemaal bekend. Audi zal instinctief er een dieselmotor in willen lepelen, maar dat is niet zo’n handig plan. De huidige e-tron heeft een 400 pk sterke combinatie van twee elektromotoren. Voor het productiemodel gokken wij op de aandrijflijn van de e-tron conceptauto van vier jaar geleden. Deze was voorzien van 3 elektromotoren en leverde in totaal 500 pk. De Audi e-tron S is niet de enige nieuwe elektrische Audi die eraan zit te komen. De e-tron Sportback wordt aan het eind van dit jaar verwacht.