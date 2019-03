Audi kan niet voldoende e-trons bouwen

Ligt dat aan de vraag of het aanbod?

De Audi e-tron is een van de eerste Audi’s in nieuwe stijl. Een gedeeltelijk nieuwe design-taal en compleet nieuwe vorm van aandrijving. Voor Audi is het een enorm belangrijke auto. De auto viel redelijk goed in de smaak bij het internationale journaille en op papier scoort de auto beter dan een Jaguar I-PACE.

Daarbij is het behoudende uiterlijk van de e-tron juist een groot voordeel voor velen. Er zijn voldoende mensen die wel een elektrische auto willen hebben, maar niet zo’n vaag uiterlijk als een I-PACE of Model X. Doe maar iets wat op een kruising lijkt tussen een Q5 en Q7 en je kunt rekenen op een lekker conservatieve klantenkring.

Naar het schijnt is het aantal klanten niet het grote probleem met de e-tron. Volgens de Bayerischer Rundfunk is er een probleem met de productie van de e-trons. Waar wij graag zien dat er nog véél meer e-trons bijkomen, heeft Audi zijn handen vol aan één e-tron. De e-trons worden gebouwd in het Belgische Brussel, maar dus niet voldoende qua aantallen. De fabriek schijnt een capaciteit van 300 auto’s per dag te hebben, maar ze halen net de helft daarvan.

De oorzaak ligt waarschijnlijk bij LG Chem. Dat bedrijf fabriceert in Polen de accu’s, maar die fabriek kan niet snel genoeg leveren voor Audi. Volgens diverse bronnen heeft Audi het al een paar keer eerder met LG Chem aan de stok gehad, waardoor de prijzen van accu’s (voor Audi) met toen procent zijn gestegen.

Op dit moment heeft Audi zo’n 20.000 reserveringen open staan voor de e-tron. De gemiddelde wachttijd is nu nog 5 maanden, maar grote kans dat die vertraging gaat oplopen.

Met dank aan Dick en Quincy voor de tip!