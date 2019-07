Deze diva gaat de strijd met Singer aan

Het klinkt als een kop in de Hitkrant, maar niets is minder waar.

In deze wereld zijn er enorm veel Porschefans. Het zijn ongelooflijke puristen. Ondanks dat Porsche zijn 911, (het model dat veruit favoriet is) relatief voorzichtig aanpast, is dat voor veel Porsche fanatici vaak al te veel. Zij willen dat een Porsche vooral compact, klassiek en luchtgekoeld is.

Singer was zeker niet de eerste, maar zwengelde de hele restomod-rage aan. Wat zij deden was vrij simpel doch effectief. Althans, op papier. Pak een Porsche 911 van de 964 generatie en kleed deze zo ouderwets mogelijk aan. Nieuwe technieken gebruiken is geen probleem, zolang je het maar niet ziet.

Een relatief nieuwe speler op deze inmiddels overvolle markt is Ateliers Diva. Ook zij nemen een Porsche 964 bij de kladden. Om het gewicht laag te houden, wordt de koets vervaardigd van koolstofvezel. De motoren zijn uiteraard luchtgekoeld, maar dankzij flinke tuning levert de ongetwijfeld heerlijk fauchende motor nu 400 pk, mede doordat het slagvolume is vergroot van 3.6 naar 4.2 liter.

Ateliers Diva gooit het op exclusiviteit. Ze zullen slechts 75 restomods gaan bouwen. 25 stuks van de Targa, 25 stuks van de Coupé en 25 van het type ‘Safari’. Elk model wordt compleet met de hand gebouwd, wat ongeveer 12 maanden kost. De prijzen zijn vooralsnog niet bekend, maar reken op een enorme hoeveelheid euro’s.

