Tesla trolt VAG, gaat nóg betere motoren leveren

Pff...en Audi had het al zo moeilijk.

De wet van de remmende voorsprong gaat voorlopig nog niet op voor Tesla. De Model S is eigenlijk al een heel autoleven oud, maar qua EV-techniek is er gewoon nog níemand in geslaagd om een gelijkwaardig product op de markt te brengen. Dat bleek wel toen de EPA laatst de Amerikaanse verbruikscijfers van de Audi e-tron bekendmaakte. Slechts een pijnlijke 204 mijlen ver komt VAG’s frontale aanval op Tesla maar op een lading stroom. Dat is ongeveer tweederde van wat een Model X Long Range doet. De Europese WLTP-cijfers vallen ietsje gunstiger uit voor de boksbeugel, maar goed, die fopcijfers zijn uiteraard net zo betrouwbaar als de meeste andere cijfers die uit Brussel en Straatsburg komen. Ouch, burn!

Reden voor Tesla om op de lauweren te rusten is dit alles echter niet. Elon en de zijnen weten ook wel dat vroeger of later die oude molochs wel een keer langzij zullen komen. Dus neemt hij voorlopig een extra voorsprong, door nieuwe motoren in de Model S en Model X te lepelen die de toch al indrukwekkende range van die auto’s nog een tandje extra zal opvoeren. Dit kan middels technische kennis die Tesla heeft opgedaan bij het ontwikkelen van de Model 3.

De motoren hebben de machtige bijnaam ‘Raven’ gekregen, maar omdat het verder geen toffe broem-broem motoren betreft maar wasmachine-aandrijvers, verwijs ik je voor de details graag door naar onze epische zustersite groen7. Over hoeveel jaar denk jij dat VAG en co eindelijk een lange neus kunnen maken naar Tesla?