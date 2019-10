Dít bedrag wil Volkswagen voor T-Roc R ontvangen

Wat kost dat eigenlijk, zo'n kekke en rappe crossover?

Gisteren konden jullie de mooie woorden van @CasperH en beelden van @MartijnGizmo tot jullie nemen in de rijtest van de Volkswagen T-Roc R. De prijs van de compacte stadsrakker op anabolen was toen nog niet precies duidelijk.

Dat is het nu wel! De Volkswagen T-Roc R kost namelijk 54.515 euro. Voor een auto van ongeveer vier en een kwart meter is dat best veel geld, zou je aanvankelijk denken. Maar je krijgt er serieuze hardware voor terug.

Je krijgt de sterkere 2.0 TSI uit de Golf R in het vooronder, goed voor 300 pk en 400 Nm. Een automaat en vierwielaandrijving zijn ook helemaal standaard. Nu kun je je afvragen: waarom in zo’n crossover? Welnu, stel dat jij de discussie met je eega (die een crossover wil) niet helemaal wint. Wil je dan een een T-Roc R of T-Roc 1.5 TSI? Precies.

Zoals Casper al wist te melden is het High Performance uitlaatsysteem van Akropovic behoorlijk prijzig, voor 3.471 euro extra schroeven ze ‘m er voor je op in de fabriek. Op zich zit het met de standaarduitrusting redelijk snor. De kekke bodykit, grote 18″ velgen en sportstoelen krijg je er uiteraard standaard bij. Lane assist en climate control eveneens, alhoewel dat niet uitzonderlijk is op dit prijsniveau. Wat wel uitzonderlijk lijkt te zijn, is het vermogen, want 300 pk in deze klasse is behoorlijk wat. Sterker nog, er is niet heel veel aanbod. Daarom shoppen we even bij de Volkswagen Group. Wat koop je ongeveer voor het geld van een T-Roc R?

Audi SQ2

€ 64.710

De grootste concurrent van de Volkswagen T-Roc R is natuurlijk zijn bloedeigen neef. De Audi SQ2 staat op hetzelfde onderstel en heeft de zelfde motor, transmissie en aandrijving. De Audi versie moet het hebben van luxe en prestige. Dat lukt niet helemaal. Sommige interieurdelen zijn gewoonweg te plastiekerig voor dit geld, met name de deurpanelen passen niet in een Q2, laat staan een SQ2. Sterker nog, bij de T-Roc is dit beter voor elkaar! Ook is er niets wat de SQ2 wél kan en de T-Roc R níet. Als Audi slim is, geven ze ‘m standaard 10% meer vermogen om een groter verschil te creëren tussen de VW en Audi, want de SQ2 nu namelijk 64.710 euro en het is heel erg lastig om te zien waar dat geld naartoe is gegaan. Ook stuurde de T-Roc marginaal beter dan de SQ2 en voelde de VW minder steriel aan. Dus altijd voor de T-Roc R gaan, eigenlijk.

Seat Leon ST Cupra 4

€ 49.945

Als het puur om de hardware gaat, is de Seat Leon de beste optie. Natuurlijk, de auto begint op leeftijd te geraken, maar met de hardware is vooralsnog niets mis, zeker niet voor het geld. Sterker nog, de Leon ST Cupra 300 met vierwielaandrijving kost minder dan 50 mille! Qua hardware ga je er iets op vooruit ten opzichte van de T-Roc R en de SQ2, want de Leon staat op een groter variant van het MWB-platform. Dat merk je ook aan het interieur, want dat is aanzienlijk ruimer. Zeg maar tegen je echtgenoot dat deze keuze nóg verstandiger is en dat ‘ie van chiptuning zuiniger wordt, heb je meteen om en nabij de 380 pk!

Cupra Ateca

€ 60.300

Als je een sportieve crossover wil, waarom niet kijken naar een merk dat enkel en alleen sportieve crossovers maakt? Nu maakt Cupra op dit moment slechts één model, maar de Cupra Ateca is wel een alternatief als je twijfelt tussen een SQ2 of T-Roc R. Je hebt namelijk wederom dezelfde aanrijflijn: een EA888 2.0 liter viercilinder met 300 pk en 400 Nm, die via een zeventraps DSG en haldex koppeling zijn krachten verdeeld over vier wielen. De Cupra is wat duurder dan de Volkswagen, maar een stuk goedkoper dan de SQ2. Je hebt meer auto, want de Ateca is groter van formaat. Je moet alleen wel even wennen aan die tribal in de grille.