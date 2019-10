Dit zijn de genomineerden voor Auto van het Jaar 2020

Een lekker lijstje. Nu nog eventjes snoeien.

Gevoelsmatig is het nog niet zo heel erg lang geleden dat de Auto van het Jaar verkiezing was. Voor wie het gemist heeft: het was een bijzonder spannende strijd tussen de Alpine A110 en Jaguar I-Pace. Het ging dermate gelijk op, dat de jury even moest uitrekenen wie er had gewonnen.

Het is niet alle jaren zo spannend. Soms is de overwinnaar overduidelijk, zoals de Ford Focus in 1998. Hoe het dit jaar gaat worden, is even afwachten. We hebben de lijst met genomineerden. Daarvoor hebben de fabrikanten niet extra hun best hoeven doen. Om mee te kunnen dingen naar de felbegeerde titel moeten de auto’s in minimaal 5 landen in Europa verkrijgbaar zijn. Voorheen was het altijd de stelregel dat er minimaal 5.000 per jaar van verkocht moesten worden. Tegenwoordig lijkt die regel niet meer te gelden, gezien de F8 Tributo die op het lijstje staat.

Dit zijn de kanshebbers voor 2020:

Audi E-Tron

BMW 1-Series

BMW Z4

BMW X6

BMW X7

DS3 Crossback

Ferrari F8 Tributo

Ford Puma

Kia e-Soul

Mazda3

Mazda CX-30

Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLS

Nissan Juke

Opel/Vauxhall Corsa

Peugeot 208

Porsche 911

Porsche Taycan

Range Rover Evoque

Renault Captur

Renault Clio

Renault Zoe

Skoda Kamiq

Skoda Scala

SsangYong Korando

Subaru Forester

Tesla Model 3

Toyota Camry

Toyota Corolla

Toyota RAV4

Toyota GR Supra

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

Shortlist

Uit deze lijst van kanshebbers wordt een shortlist van 8 deelnemers gemaakt. Deze worden vervolgens allemaal uitvoerig getest onder de juryleden. De juryleden moeten dan punten geven aan de auto’s. Hier komt het arbitraire om de hoek kijken, want de juryleden zijn er min of meer vrij in. In al hun ervaring en expertise komt chauvinisme af en toe om de hoek kijken. Althans, dat is eenvoudig op te maken aan hoe de punten verdeeld worden. Veelal worden auto’s van de thuismarkt overspoeld met punten.

Juryleden

Over de juryleden gesproken, elk land stuurt een aantal juryleden. Er zijn drie Nederlandse juryleden: Gert Wisse (ANWB), Jaco Bijlsma (AutoVisie) en nieuwkomer Peter Hilhorst. Die laatste is dit jaar nieuw en volgens de ECOTY-organisatie afkomstig van De Telegraaf. Nu valt AutoVisie onder de Telegraaf Media Group en wordt het autokatern in de Telegraaf verzorgd door, jawel, AutoVisie. Opmerkelijk, want daarmee is Nederland het enige land met een jury van twee dezelfde tijdschriften.