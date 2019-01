Dit bedrijf maakt de Stelvio Quadrifoglio afzichtelijk

Welke dorpsgek gaat dit dan doen?

Het is jaren geleden dat wij aandacht besteed hebben aan Romeo Ferraris en dankzij deze interpretatie op de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio begrijpen we direct weer waarom. De koolstofvezel-liefhebbende tuner uit Milaan is zijn verstand verloren en heeft een auto die eigenlijk alleen in Rosso Corsa voor de dag hoort te komen – goed, een diepblauwe tint mag ook – zowaar gehuld in een parelmoeren wrap.

Dit betekent dat afhankelijk vanuit welke hoek het licht valt, de kleur van de meest krachtige Stelvio zal veranderen. Op het eerste gezicht lijkt de wagen een vieze groene tint te dragen, een ander aanzicht kan ervoor zorgen dat de auto ineens een bronzen of paarse huid heeft. Of een combinatie van de drie kleuren. Zoals Pusha T zou zeggen: “yuuuuugh!“

Daar houdt het uiteraard niet op. Romeo Ferraris heeft de Quadrifoglio naast een wanstaltige parelmoeren wrap ook nog allerlei koolstofvezel accenten gegeven en een set 20″ velgen van OZ gemonteerd. Diezelfde velgen staan overigens ook nog eens 20 mm (voor) en 25 mm (achter) verder buiten de wielkasten dan normaal gesproken.

Gelukkig is niet alle hoop verloren. Nee, Romeo Ferraris heeft de een van de duurste SUV’s van Nederland namelijk ook een motorische beurt gegeven. Hierdoor produceert de dubbelgeblazen 2,9-liter V6 geen 510 pk, maar 555 pk en 660 Nm. Dankzij de toename in vermogen heeft de Stelvio Quadrifoglio voortaan een topsnelheid van 290 km/u, precies 6 km/u meer dan het origineel kan presteren. Ook zijn minder potente broertjes worden niet vergeten. Voor ieder van de Stelvio’s die Alfa Romeo aanbiedt, heeft het bedrijf een kleine boost in de aanbieding. Hoeveel het allemaal moet kosten, dat is vooralsnog niet bekend.

Meer lezen over de Alfa Romeo Stelvio? Bekijk HIER onze rijtest.