Dit betaal je voor een zo goed als nieuwe Ferrari Enzo-motor

Kies zelf een bestemming voor de twaalfcilinder.

Nog op zoek naar een zo goed als nieuwe motor? Op eBay wordt momenteel een vrijwel ongebruikte Ferrari Enzo-motor aangeboden uit 2003. Het blok heeft slechts 900 mijl gelopen. De V12 is 6.0 liter groot, atmosferisch, levert 660 pk en 657 Nm koppel.

Het verhaal achter de motor is in dit geval niet bekend. De verkopende partij laat via de advertentie vrijwel niets weten. Wanneer de motor is gescheiden van zijn donorauto is tevens onbekend. Wel duidelijk is de vraagprijs van de aanbieder. Men vraagt er namelijk 375.000 dollar voor. Dat is heel wat duurder in vergelijking met het Enzo-blok waar we over schreven in 2014. In de VS scoor je overigens voor een vergelijkbare prijs een hagelnieuwe Ferrari 812 Superfast. Keuzes, keuzes..

De advertentie op eBay staat al bijna een maand online. Veel animo voor de V12 is er klaarblijkelijk niet. Een nadeeltje is dat je zelf de verzending moet regelen, mocht je interesse hebben. Het blok is momenteel in Hialeah, Florida en de verkopende partij wil de motor enkel binnen de Verenigde Staten verzenden.