‘Autorijden is straks niet meer te betalen’

Is het hebben van een auto straks alleen iets voor de elite?

Europees gezien wordt autorijden steeds duurder. Zeker met de opmars van de elektrische auto, die nu nog prijzig in aanschaf kan zijn. Volgens de Europese belangenorganisatie op het gebied van mobiliteit, de ACEA, slaat Europa door met de CO2-doelen voor auto’s en bedrijfswagens.

De ACEA waarschuwt dat huishoudens met een laag inkomen zich geen elektrische auto kunnen veroorloven en zo komt de individuele mobiliteit in het geding, aldus de organisatie. Met de huidige doelen van de EU moet de CO2-uitstoot met 30 procent gedaald zijn in 2030. De ACEA is van mening dat dit een veel te agressieve doelstelling is, die de mensen thuis gaan voelen.

Daarnaast waarschuwt de Europese organisatie voor soortgelijke toestanden zoals die nu in Frankrijk spelen. De ACEA denkt dat er meer demonstraties komen als er een grotere kloof ontstaat tussen arm en rijk. Mobiliteit moet voor alle lagen van de bevolking te betalen zijn en strenge milieuregels mogen hier niet ten koste van gaan, aldus de ACEA.

The roadmap towards carbon-free mobility has become a highly sensitive issue for our European democracies.. ..The current CO2 proposal goes far beyond what is economically and socially justifiable. – ACEA President, Carlos Tavares