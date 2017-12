Dit bizarre gevaarte moet dik een miljoen opleveren

Maar, hij heeft dan ook wel zes uitlaten.

Mocht je je afvragen waar je naar kijkt: dit is de Tucker 48, het geesteskind van Preston Tucker. In sommige opzichten zou je deze man kunnen beschouwen als de Elon Musk van de jaren ’40, hoewel Tesla-adepten zullen zeggen dat die vergelijking mank loopt. We kunnen namelijk vast verklappen dat het avontuur om auto’s te verkopen voor Preston niet goed afliep. Elon daarentegen heeft nog alle kans om zijn avontuur wel tot een succes te maken. Maar we lopen op de zaken vooruit.

Een overeenkomst tussen de twee ondernemers is dat ze beiden de logheid van de gevestigde orde aangrepen om de droom van het produceren van hun eigen auto’s waar te maken. In het geval van Preston Tucker was die inactiviteit van de gevestigde orde te wijten aan de tweede wereldoorlog. Het duurde na deze flinke inspanning namelijk behoorlijk lang voordat de grote jongens uit Detroit weer begonnen met het ontwikkelen van echt nieuwe auto’s. Dit leidde ertoe dat kleinere partijen hun kans schoon zagen om in het gat te springen. Studebaker was bijvoorbeeld een van die partijen, Tucker was een andere.

Preston Tucker had grootse ideeën. Zijn auto (uiteindelijk de Tucker 48) moest echt een stap vooruit zijn ten opzichte van de auto’s die op dat moment verkocht werden. De motor, de ophanging, de veiligheid, alles moest naar een hoger plan getild worden. Bij de grote lijst aan innovaties die Tucker voor ogen had zaten enkele puike ideeën, zoals de injectiemotor, schijfremmen rondom, een kreukelzone, een stuur dat wegklapte bij een ongeluk, een koplamp die ‘meedraaide’ met de bocht en ga zo maar door. Ook de aandrijving zou een bijzonder verhaal worden: een 9.65 liter grote zescilinder boxermotor achterin de auto moest zijn vermogen via vier koppelomvormers aan alle wielen afgeven, zonder tussenkomst van een conventionele transmissie. Stationair zou de gigantische motor maar honderd toeren per minuut draaien, op kruissnelheid maximaal 1.200 toeren.

Maar helaas ging Preston, zoals we nu kunnen beoordelen, iets te ver in zijn poging het wiel opnieuw uit te vinden. De ontwikkeling van de aandrijflijn was een drama en werd na een jaar aanmodderen afgeblazen. Er werden politieke spelletjes gespeeld waardoor het bedrijf moeite had aan voldoende grondstoffen te komen. Een veel te voorbarige presentatie van de auto aan het publiek werd een deceptie omdat het prototype nog allerlei problemen kende. Doch de definitieve nagel in de doodskist vormde een Securities and Exchange Commission (SEC) onderzoek naar financiële malversaties binnen het bedrijf.

Dat zat zo: ook in de jaren ’40 had je al enorm veel geld nodig om een automerk van de grond te krijgen. Tucker slaagde erin een destijds astronomische 17.000.000 Dollar op te halen met een Initial Public Offering (IPO). Maar dat was nog niet voldoende. Daarom zette de fabrikant een programma op waarbij klanten vast accessoires voor hun toekomstige auto konden kopen. Komt allemaal ietwat bekend voor, niet?

Het plannetje slaagde in die zin dat er nog eens 2.000.000 Dollar binnenstroomde. Maar de SEC was niet onder de indruk van het plan. Het ding was namelijk dat in ‘Murica de vraag naar auto’s in de jaren na de tweede wereldoorlog veel groter was dan het aanbod. Veteranen kregen een voorkeursbehandeling en werden als eerste bediend. Anderen moesten ‘onbepaalde tijd’ wachten. Tucker beloofde de kopers van de accesoires een gegarandeerde plaats op de wachtlijst voor een Tucker 48. De autoriteiten vroegen zich af of dit allemaal wel kon en mocht. Boze tongen beweren dat dit weleens ingegeven kon zijn door de invloed van de machtige gevestigde orde op de powers that were.

Uiteindelijk werd Preston Tucker vrijgesproken, maar het leed was toen al geschied. De financiële problemen noopten het bedrijf 1.600 mensen te ontslaan. Enkele loyale arbeiders schroefden toch nog 51 Tucker 48’s in elkaar voordat de lichten in maart van 1949 definitief uitgingen in de fabriek. Veel van de beoogde innovaties van Preston Tucker waren al losgelaten voor het productiemodel. Zo had de auto nu een aangepaste Franklin motor onder de kap, oorspronkelijk bedoeld voor de Bell 47 helicopter. De motor was gekoppeld aan een conventionele versnellingsbak. Het opvallendste detail dat het wel redde tot productie is waarschijnlijk het Cyclops Eye aan de voorzijde, waarvan het licht meedraait met de voorwielen.

Kortom, uit de geschiedenis van Tucker kan iedereen die ook droomt van het ontwerpen van zijn/haar eigen auto veel lessen leren. Maar dat is nog niet alles voor wat betreft het exemplaar dat RM Auctions binnenkort veilt aangaat! Dit is namelijk de 48 met chassisnummer 1029 en daar kleeft nog een bijzonder verhaal aan.

Want, hoewel Tucker als merk niet van de grond kwam, spreekt het verhaal van de man en de auto tot de verbeelding. Zo zeer zelfs, dat niemand minder dan Francis ‘duduuduuduuduuduuuduuuduuuduuuduuuduuuduuu’ Ford Coppola het verfilmd heeft. Francis heeft namelijk zelf ook één of misschien zelfs twee Tuckers 48. In de film Tucker: The Man and his Dream werd echter, je raadt het al, dit exemplaar gebruikt. De auto was namelijk ooit het persoonlijke vervoer van Preston zelf.

Met recht een stukje automotive geschiedenis dus, deze bizarre bak. Helaas is de prijs daar ook naar: RM Auctions verwacht tussen de 1.250.000 en 1.500.000 Dollar te ontvangen voor de auto.