Duitse rechtbank slaat VW neer in zaak om dieselschandaal

De nasleep van dieselgate banjert heerlijk verder.

De hoogste rechtbank van Duitsland heeft een aanvraag van de Volkswagen Group om het werk van een speciale onderzoeker te schorsen afgewezen. De persoon in kwestie deed onderzoek naar de acties van het management in het oplossen van het dieselschandaal. Dit meldt Reuters.

De speciale onderzoeker is in november bij de zaak geroepen om te bekijken of de leidinggevenden van Volkswagen belangrijke en marktgevoelige informatie tot zich hebben gehouden. Nadat het schandaal naar buiten kwam ging Volkswagen in zee met advocatenkantoor Jones Day en adviesfirma Deloitte om zelf onderzoek te doen naar wie er precies fout zat. Hierop werd een schikkingsbedrag gebaseerd, maar de bevindingen zijn nooit daadwerkelijke gepubliceerd, waardoor er bij de investeerders onduidelijkheid heerst of dit allemaal wel klopt. Daarbij komt Volkswagen hun belofte om zo transparant mogelijk te werk te gaan overigens niet na.

De toevoeging van de speciale onderzoeker in dit verhaal lijkt dus terecht, evenals het idee dat Volkswagen niet zit te wachten op dergelijk gesnuffel in hun zaken.

Volkswagen stond recentelijk tegenover een groep van drie juryleden in Celle, die uiteindelijk van mening waren dat de fundamentele rechten van Volkswagen niet zijn geschonden. De automaker is er van overtuigd dat het alles netjes heeft gedaan en er om deze reden geen speciale onderzoeker nodig is. Met het besluit van de rechtbank mag de onderzoeker zijn werk zonder onderbreking doorzetten.

Het gerechtshof zet de deur echter wel op een kier voor de automaker, door te zeggen dat het ‘nog niet voldoende overtuigend was voor een besluit’.