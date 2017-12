Deze 14 auto’s zien wij niet meer terug in 2018

Zoals we jaarlijks op deze dag doen: een saluut aan de auto's waarvan wij dit jaar afscheid nemen.

Ook dit jaar zijn er weer diverse auto’s die van ons heengaan. In sommige gevallen is dat vrij logisch: ze waren al wat ouder en een opvolger is onderweg. Maar er zijn ook auto’s die niet direct een opvolger krijgen. Het bekende fenomeen waar @CasperH tegen aan het vechten is zet zich voort: alles lijkt een crossover te worden. Ook kunnen we afscheid nemen van automobiele iconen. Natuurlijk, we moeten met de tijd mee en sommige dingen raken verjaard, maar voor de autoliefhebber is het vrij pijnlijk en duidelijk: het wordt bijna tijd om een andere hobby te gaan zoeken. Een saluut aan 14 auto’s die niet meer terug zullen komen in 2018.

Aston Martin V12 Vantage S

Het is één van de mooiste TopGear afleveringen ooit: Jeremy Clarkson die door Engeland rijdt met een V12 Vantage. “This does not feel like a beginning, it feels like an ending.” Hij had volkomen gelijk. Het autolandschap is enorm aan het veranderen. Daarom doet het ook pijn dat het einde voor deze topper in zicht komt: de V12 Vantage S. De bloedmooie lijnen, de kakofonie van de V12 en het elegante, analoge interieur zijn allemaal dingen van het verleden. Turbotorretjes die scheetjes laten, een elektrische boost dat verward word met ‘wauw’ en overgecompliceerd design is de toekomst. Mocht je het geld hebben liggen, koop deze Automotive dinosauriër.

Audi A3 driedeurs (8V)

Eigenlijk heel erg opmerkelijk dat juist de driedeurs hatchback-variant van de Audi A3 (rijtest) uit productie gaat. Er zijn namelijk jaren geweest dat het de enige variant was die je kon krijgen. Tegenwoordig is de keuze dusdanig (sportback, sedan, cabrio) dat niemand meer voor de driedeurs hatchback kiest. Een trend die we overigens bij veel andere merken ook kunnen bemerken. Vaak wordt er van een nieuwe C-segment hatchback geeneens een driedeurs versie meer gemaakt. Een verrassing is het dus allerminst.

BMW 6 Serie Coupé (F13), Cabriolet (F12) & Gran Coupé (F06)

De BMW 6 Serie gaat niet helemaal uit productie. Althans, er is net een nieuwe variant gelanceerd, de Gran Turismo. Maar dat is toch echt de opvolger voor de BMW 5 Serie GT die gewoon wat ‘hoger in de markt’ wordt geplaatst. Er komen wel opvolgers van de 6 Serie Coupé (rijtest), Cabriolet (rijtest) en Gran Coupé, maar deze zullen geïntroduceerd worden onder de naam 8 Serie. Inderdaad. Ook wat hoger. De 8 Serie concept is in elk geval veelbelovend. Dat mag ook wel, want BMW is de laatste tijd niet bijzonder omzichtig met zijn fans.

Citroen C3 Picasso

We gaan het vast nog wel een paar keer roepen: de MPV wordt verdrongen door de crossover. Dat betekent dat een handige en praktische wordt ingeruild voor een onnodig lelijke, zware en krappere auto. De Citroen C3 Picasso is misschien nooit een scheurmonster geweest en zal dat ook nooit worden. Het is echter wel het bewijs dat Franse flair en inventiviteit ervoor zorgt dat een compacte auto er geinig uit ziet, erg ruim is en comfortabel rijdt. Met name in het felgroen is de C3 Picasso een gave verschijning. Maar ja, een leuke auto die ook nog eens zeer praktisch is, mag natuurlijk niet anno 2018.

Citroen C5

De klassieke Franse berline wordt met uitsterven bedreigd en het lijkt niemand wat uit te maken. Dat is zonde, want het zijn altijd bijzonder fijne reisauto’s gebleken. Charmant en veel waar je voor je geld. De Peugeot 508 loopt ook op zijn laatste benen, gelukkig is de Renault Talisman er nog. De C5 (aankoopadvies) is de laatste Citroën die je met de befaamde hydropneumatische vering kon bestellen. Dit symbool voor ultiem comfort heeft het af moeten leggen tegen premium sportpakketjes. Dat is toch wel schrijnend, eigenlijk. In een tijd dat we allemaal uniek willen zijn bedanken we voor dit soort eigenwijsheid en kiezen we voor automobiele eenheidsworst.

Dodge Viper (VX)

Feit: Amerikanen zijn de laatste tijd bijzonder goed bezig als het gaat om rijdersauto’s. Aan de top staat de Dodge Viper (in memoriam). Natuurlijk wordt de ervaring van de auto compleet gedomineerd door de krachtsexplosie van de 650 pk sterke V10. Maar omdat het een atmosferische motor is met een groot slagvolume, kun je met het gaspedaal precies de juiste hoeveelheid gas doseren. In de jaren heeft het SRT team de Viper alsmaar verder geperfectioneerd. Op vele circuits is de Dodge Viper ACR de snelste straatauto, soms met de ACR een P1 of 918 voorlaten. Maar de gehele brigade van Lambo’s, Porsche’s en snelle BMW’s heeft ie in de pocket.

Ford B-Max

Wat wil je van een kleine familie-auto? Dat ‘ie veilig, ruim en praktisch is. Wendbaar, betrouwbaar en betaalbaar. De Ford B-Max Vervulde die taak met verve. Het was een bovengemiddeld goede familie auto. De auto reed zoals een Ford: net even wat lekkerder. Maar in deze klasse wil men geen MPV, maar een crossover. Die zijn namelijk krapper, logger, onhandiger, zwaarder, langzamer en dorstiger. Maar wel stoerder. Precies wat je wil op het schoolplein. Niet alleen de liefhebbersauto’s moeten het veld ruimen voor een crossover, maar ook hele handige auto’s.

Holden Commodore (VF Gen-II)

Nog iets wat niet kan overleven: non-premium. Heel vroeger hadden we in Nederland auto’s als de Holden Commodore: groot, comfortabel, luxe en betaalbaar. Dat is niet cool. Het moet niet al te ruim, liefst te stuiteren (S-Line!), kaal en te duur. Zelfs de Australiers hebben moeten zwichten voor deze trend. De Holden Commodore, met zijn grote V8, achterwielaandrijving en handbak is een oprechte, brute charmeur met karakter. Als opvolger krijgen ze een nieuwe Commodore, die wij kennen als Insignia.

Mercedes-Benz CLS 63 AMG Shooting Brake (X218)

Dit is een dubbel afscheid. Ten eerste de combinatie tussen CLS en AMG. De nieuwe CLS zal er komen als ‘milde’ CLS 53 AMG. Niet dat je daarmee te kort gaat komen, maar het is net even minder overdadig dan de ’63’-modellen, zoals deze E63 S AMG. Zonde, want het paste uitstekend bij de auto. Ook zal de nieuwe CLS er niet komen als Shooting Brake. Deze variant bleek nergens populair, waardoor Mercedes-Benz de auto overbodig achtte. Zonde, want juist de combinatie van die twee (rijtest CLS63 AMG) was waanzinnig geslaagd.

Nissan Note (E12)

Je kan niet zeggen dat de Japanners niet goed de toekomst konden voorspellen. De Almera en Primera werden geschrapt en indirect vervangen door de Note en Qashqai. De Note was een compact MPV’tje dat perfect voldeed aan de eisen. De Note van de tweede generatie is onlangs uit productie gegaan in Engeland. Mensen met een beperkt budget moeten nu gaan shoppen voor de Juke of de Pulsar. Toegegeven, die laatste is eigenlijk een soort Almera, dus de keuze is vrij begrijpelijk. Toch: het was geen onaardig autootje om aan je oudtante (of je ouders) aan te raden.

Infiniti QX70 (S51)

Het luxemerk van Nissan heeft diverse modellen in de aanbieding. De meeste hebben maar moeite om aansluiting in hun klasse te vinden, met name in Europa. Of dat terecht is, laten we even in het midden. Maar het is natuurlijk wel zo dat de auto’s niet een duidelijk herkenbare identiteit hebben. Op een donker Zandvoort zag ondergetekende een Q60 aan voor een Mazda 6… Dat wil niet zeggen dat ze het niet kunnen, de QX70 (voorheen Infiniti FX) is de coolste Infiniti die er is. Het ding is knotsgek en over the top. Helaas is het einde in zicht. Hopelijk vindt Infiniti zijn mojo snel.

Seat Ibiza Cupra (6J)

Ja, er is al een nieuwe Cupra. Zoals bekend is het aantal uitvoeringen wat minder dan voorheen. Er is geen ST variant (stationwagon) of een SC (driedeurs). Geheel volgens de trend dus. Misschien extra jammer dat de Cupra het veld heeft moeten ruimen en geen opvolger krijgt. Zeker omdat de Volkswagen Polo GTI (waar de vorige Ibiza Cupra zijn basis mee deelde) leuker dan ooit lijkt te zijn met de nieuwe 2.0 TFSI motor en 200 pk. Vaak is de Seat variant namelijk nét even leuker en goedkoper. Maar we zullen het nooit weten. Jammer.

Toyota Auris (E180) & Avensis (T270) Diesels

Het begin van het einde van de oliestoker is echt wel aangebroken. Toyota heeft al vroeg ingezet op extra zuinige benzinemotoren en natuurlijk hybride technologie. Mede daardoor is de dieselmotor in veel modellen niet meer nodig. De Yaris heeft maar kort een dieseltje gehad, maar ook de Auris en Avensis zijn niet meer te krijgen met een satansap-motor. Dat wil niet zeggen dat Toyota de diesel compleet heeft afgedankt. Op de LandCruiser, ProAce en HiAce is een dieselmotor nog mogelijk.

Skoda Yeti (5L)

Met de Yeti had Skoda destijds een bijzonder interessante aanbieding in de showrooms staan. Crossovers begonnen toen net populair te worden en Skoda gaf er zijn eigen draai. Het was eigenlijk een moderne iteratie van de Matra Ranchero, de grondlegger van dit segment, eigenlijk. De Yeti (aankoopadvies) was misschien wel de leukste betaalbare auto van de Volkswagen Group. Het was een bijzonder ruime en praktische auto, goed uitgerust ook. Kortom, alles wat je wil bij zo’n gezinsauto. Maar men belieft ook een generiek uiterlijk, waardoor de Karoq en Kodiaq meer in de smaak zullen vallen.