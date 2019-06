MotoGP-coureur zal dit weekend in slaap vallen tijdens DTM-race

Zijn Ducati is immers zoveel sneller in een rechte lijn, daarbij valt zijn Audi totaal in het niet.

Ducati-rijder Andrea Dovizioso zal komend weekend een behoorlijke ‘change of pace‘ doormaken. De fabriekscoureur van de Italiaanse motorfietsfabrikant mag namelijk instappen in een Audi RS5 DTM tijdens de wedstrijden op het circuit van Misano. Qua snelheidsbeleving zal het een totaal nieuwe ervaring voor Dovizioso zijn, helemaal omdat hij op dit gebied recordhouder is in de MotoGP.

Dovizioso noteerde vorig jaar op het lange rechte stuk van Mugello de hoogste snelheid ooit gemeten in de MotoGP. In de race scheurde hij met een noodgang over het asfalt en kwam hij tot een snelheid van liefst 356,5 km/u. Afgelopen weekend verbrak Divizioso zijn eigen record, door deze met nog eens 0,2 km/u bij te scherpen naar 356,7 km/u. Teamgenoot Danilo Petrucci, die de race uiteindelijk wist te winnen voor eigen publiek, kwam tot een snelheid van exact 355 km/u.

In vergelijking met de DTM-auto’s zijn de racemotoren in de MotoGP aanzienlijk sneller. Ondanks het feit dat de huidige DTM-auto’s voorzien zijn van hagelnieuwe viercilinders die cira 610 pk produceren, zijn ze in een rechte lijn absoluut geen match voor de tweewielers. Zelfs met de DRS-klep open en in de slipstream halen de auto’s op het rechte stuk van Hockenheim amper de 320 km/u. Dat gezegd hebbende, mede dankzij de aerodynamische bodykits en natuurlijk de vier banden zullen ze in de bochten zeker tijd goed kunnen maken, waardoor ze aan het eind van de ronde alsnog sneller zijn dan de motoren.

Dit seizoen zullen we overigens een goed beeld krijgen van hoe de machines uit de MotoGP en de DTM-auto’s tegen elkaar opwegen. Het toerwagenkampioenschap is namelijk verhuisd van Zandvoort naar Assen, de Nederlandse tweewielertempel. De MotoGP zal daar neerstrijken van 28 tot en met 30 juni, de DTM volgt van 19 tot en met 21 juli.

