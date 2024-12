Plofmotor blijft! Europees Parlement wil benzineauto’s na 2035

Er is toch nog hoop voor de plofmotor in Europa?

Autofabrikanten van over de hele wereld maken zich klaar voor 2035. Vanaf dat jaar mogen er geen nieuwe auto’s meer verkocht worden die CO2 uitstoten. Geen benzine- en dieselauto’s dus. Of misschien toch wel? Het gerucht gaat dat de grootste partij in het Europees Parlement werkt aan een plan om de verkoop van nieuwe benzineauto’s ook na 2035 legaal te houden.

Dat meldt Reuters. Dit medium beweert een conceptversie te hebben ingezien van de Europese Volkspartij (EVP), de grootste partij in het Europees Parlement. Vandaag presenteert de EVP naar verwachting de definitieve versie.

Uitzonderingen op 2035-regel voor benzineauto’s

In het document zou volgens Reuters staan dat de EVP de 2035-regel wil aanpassen. Auto’s met motoren die op biobrandstoffen en alternatieve brandstoffen rijden, moeten worden uitgezonderd van de regel. De wet moet ook worden gewijzigd om plug-in hybride auto’s te ondersteunen.

Daarnaast staat er in het conceptdocument dat autofabrikanten beschermd moeten worden tegen de gevolgen van strengere CO2-limieten voor auto’s die volgend jaar van kracht worden. De EVP stelde eerder voor om de limieten voor 2025 uit te stellen tot 2027, of om de handhaving ervan te versoepelen. Daar wilde de Nederlandse EU-klimaatchef Wopke Hoekstra niet in mee. Bijzonder, want Hoekstra maakt ook deel uit van de Europese Volkspartij. Alsof Geert Wilders voor de asielplannen van PVV’er Minster Faber gaat liggen.

De kans is best groot dat de Europese Volkspartij zijn zin krijgt. Naast een meerderheid in het Parlement heeft de EVP ook 14 leden in de Europese Commissie. Die commissie bestaat uit 27 leden en dus heeft de Volkspartij een meerderheid. Ook voorzitter Ursula von der Leyen maakt deel uit van de EVP. Kat in het bakkie toch?

Mocht de regel echt verschoven worden, dan houdt de EU zich wel aan zijn woord.

Foto: Porsche 992 GT3 RS gespot door @julian06