Lynk & Co stopt met waar ze groot mee zijn geworden en zegt alle abonnementen op!

De Lynk & Co 01 was een revolutionaire auto in ons land. Niet vanwege de auto zelf, dat is gewoon een verre neef van de Volvo XC40, maar vanwege hoe de auto op de markt werd gebracht.

De Lynk & Co 01 is een auto die in eerste instantie helemaal niet werd aangeschaft. Kon wel, maar de meeste mensen namen er een abonnement op. In den beginne voor slechts 500 euro per maand. Koopje, en daar houden Nederlanders van!

Beperkte keuze

Zoals gezegd was aan de auto vooral bijzonder ‘hoe’ je ‘m kon rijden. Allereerst levert Lynk & Co van de eerste generatie 01 maar een beperkte keuze. Niet alleen is er maar één aandrijflijn en één uitrustingsniveau (alles zit erop, wel een beetje afhankelijk van het bouwjaar en uitlevermoment), maar je kon bij deze generatie ook slechts kiezen uit twee kleuren: blauw of zwart.

Je kon de Lynk & Co 01 gewoon kopen, maar je kon ‘m echter ook via een abonnement verkrijgen. Bij introductie betaalde je dus slechts 500 euro per maand. Voor dat bedrag zit onderhoud, wegenbelasting, verzekering en dergelijke erbij inbegrepen. Je kon dan zo’n 15.000 km per jaar vrij rijden.

Daarnaast kon je ook geld verdienen met je Lynk & Co door de auto door te verhuren. Lynk & Co ontwikkelde een app waarmee je jouw auto ook kunt aanbieden aan anderen.

Naarmate de jaren vorderden werd het abonnement steeds duurder. Op het laatst waren er twee smaken, Explorer voor 719 euro per maand en Urban voor 679 euro per maand. Minder interessant en dus werden er velen weer terug ingeleverd.

Lynk & Co zegt alle abonnementen op

Voor de oplettende lezer is inmiddels wel duidelijk dat we de verleden tijd in dit artikel gebruiken. Dat klopt, want Lynk & Co stopt ermee. Niet als merk, je kunt gewoon verre neven en nichten van Volvo blijven aanschaffen, maar een abonnement nemen, das war einmal… (al kun je vandaag online nog een abonnement afsluiten...)

Rij je nog zo’n Lynk & Co 01 op abonnementsbasis? Dan mag je het jaar nog volmaken. In de eerste helft van 2026 gaat het merk alle abonnementen opzeggen. Drie maanden voordat je de auto moet inleveren, krijg je een bericht met wanneer je de auto teruggebracht moet hebben. Overkopen mag ook, dan krijg je voor het exemplaar wat voor je deur staat een voorstel tot koop.

De app om de auto door te verhuren blijft vooralsnog wel gewoon in de lucht, dus ook als je eigenaar bent van de auto, kun je op die manier een zakcentje bij blijven verdienen.

Ander positief nieuws is dat het occasionaanbod van de Lynk & Co 01 nog wel eens flink kan groeien. De auto was al occasion van het jaar 2025, maar wij voorspellen gunstige prijzen voor het jaar 2026. Voor wie in de markt is voor een gebruikte Lynk & Co 01 hebben we uiteraard een occasionaankoopadvies in de aanbieding!