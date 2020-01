Nog even en de boxer-dagen van Subaru zijn geteld

Het einde van een tijdperk.





De elektrische auto is bezig met een opmars en we gaan langzaam maar zeker steeds minder auto’s, hoe jammer soms ook, met verbrandingsmotoren zien.

De eeuwige strijd tussen Subaru Impreza’s en Mitsubishi Lancers zal zo tevens een stille dood sterven. Terwijl we een kaarsje opsteken brengen we je een belangrijke aankondiging van Subaru.

Het Japanse automerk heeft bekendgemaakt volledig te kiezen voor een elektrificatie van het gamma. In 2035 wil Subaru alleen nog maar elektrische auto’s hebben.

Dat doet het merk niet alleen. Subaru werkt samen met Toyota om elektrische doelstellingen op de lange termijn voor elkaar te boksen. 2035 is nog een hele poos weg. Daarom heeft het merk ook doelstellingen voor de komende jaren. Het is de bedoeling dat de verkopen van Subaru tegen 2030 voor 40 procent bestaan uit hybride en elektrische auto’s. In 2025 verschijnen de eerste Subie’s met Toyota’s hybride techniek op de markt.

Omdat elektrische auto’s qua technologie sterk op elkaar lijken (batterij + elektromotor) moeten automerken hard aan de slag om nog onderscheidend te zijn in de toekomst. Voor Subaru betekent dit dat ze hun stempel willen zetten op vierwielaangedreven EV’s.