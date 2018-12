Volkswagen zegt tot ziens tegen de plofmotor

That escalated quickly. That escalated really fast.

Het was nog niet zo lang geleden dat ze bij Volkswagen hartelijk moesten lachen. Aan de toenmalige baas Bernd Pischetsrieder werd gevraag wanneer Volkswagen met een concurrent voor de (toen nog nieuwe) Prius zou komen. Met gegrinnik werd verteld dat de techniek nodeloos gecompliceerd is en dat de dieseltechnologie nog veel meer in het vat had. Een Golf TDI was de facto beter voor het milieu, volgens de bebaarde en sigaarrokende Duitser.

Fast forward naar 2015 tijdens de IAA in Frankfurt. In plaats van een supergaaf Duits feestje, begint het drama voor de Wolfsburgers. De excrementen raken de ventilator. Ze hebben gesjoemeld met uitstootcijfers en trekken het boetekleed aan (behalve in Nederland). Omdat de diesel ineens níet salonfähig is, moet Volkswagen heel erg snel schakelen. In plaats van lauwwarme probeersels als de e-Golf, komt er een complete ‘ID’-modellijn. Volkswagen moet dus dubbel geld uit geven. Eenmaal voor die nieuwe elektrische investeringen, maar ondertussen ook 27 miljard euro aan schadevergoedingen.

Nu gaat Volkswagen verder door te zeggen dat ze de verbrandingsmotor geheel gaan afschaffen. Volkswagens Strategy Chief Michael Jost geeft aan dat de laatste generatie verbrandingsmotoren in 2026 wordt geïntroduceerd. Deze zullen dan worden uitontwikkeld en uitgefaseerd. Dat kan overigens nog wel even duren.

Volkswagen is overigens niet de enige fabrikant dat aangeeft te stoppen met verbrandingsmotoren. Zo is Volvo op dit moment bezig met zijn laatste generatie verbrandingsmotoren en heeft ook Tesla aangegeven geen auto’s met plofmotor te zullen maken.

Met dank aan Hermen voor de tip!