Meer dan 70 Ford GT’s kwamen samen op Spa

Een indrukwekkende bijeenkomst. Gave foto's na de klik.

Afgelopen weekend vond de Spa Six Hours plaats. Dit bijzondere evenement stond stil bij het feit dat het 50 jaar geleden is dat Jacky Ickx in 1969 samen met Jackie Oliver zegevierende in een Ford GT40 op Le Mans. Liefhebbers van over de hele wereld kwamen naar Spa-Franchorchamps. Tijdens de Spa Six Hours nemen racelegendes van weleer het tegen elkaar op.

Niemand minder dan Jacky Ickx was hoogstpersoonlijk aanwezig. Het event bracht in totaal 72 Ford GT40/GT’s samen op het Belgische circuit in de Ardennen. Naast 69 ‘reguliere’ auto’s waren de drie winnende auto’s uit 1969 aanwezig. Net als in 1969 op Le Mans, werd tijdens de Spa Six Hours aan de finish de drie generaties Ford GT40 en GT in kenmerkende ‘Nummer 6’ Gulf-striping afgevlagd. Dit keer was het Ickx die met de zwart-witte vlag mocht zwaaien. De Ford GT40 die als eerste over de streep kwam werd bestuurd door Vanina Ickx, de dochter van Jacky Ickx.

De groep auto’s bestond uit GT40/GT’s uit 1964, 1969, 2005 en 2018. Deelnemers waren afkomstig uit België, Duitsland, Frankrijk, Finland, Canada, Luxemburg en Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Jacky Ickx zorgde voor een iconische aanwezigheid van Ford in ’69 op Le Mans. In de eerste plaats vanwege de overwinning, maar ook om de startprocedure. Terwijl iedereen rende naar zijn auto tijdens de start van Le Mans, weigerde Ickx dit en wandelde hij naar de auto. Hij vond rennen maar onveilig. 1969 was tevens het laatste jaar dat de 24u van Le Mans begon met een rennende startprocedure.