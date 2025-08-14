Dit epische duo gaat miljoenen opbrengen in Knokke

Op welke ga jij een bod uitbrengen?

As we speak vindt Car Week plaats in Monterey, maar in oktober is het weer tijd voor de Car Week van de Lage Landen: de Zoute Grand Prix. Dit evenement gaat altijd gepaard met een veiling van Bonhams. Het veilinghuis kondigt nu twee absolute klapstukken aan: een Maserati MC12 en een LaFerrari.

Maserati MC12

Dat er een Maserati MC12 wordt aangeboden in de Benelux is een unicum. Voor zover wij weten staat er geen enkel exemplaar op Nederlands of Belgisch kenteken, ook al is er dit jaar wel een exemplaar opgedoken in ons land. De meeste van dit soort exoten zijn gelimiteerd op enkele honderden exemplaren, maar van de MC12 zijn er niet meer dan 50 gebouwd.

Alle MC12’s zijn uitgevoerd in dezelfde wit-blauwe kleurstelling, maar er is nog wel een subtiel verschil tussen de bouwjaren 2004 en 2005. Auto’s uit 2005 (zoals dit exemplaar) hebben een neus die 150 millimeter korter is. In 2005 wijzigden namelijk de FIA-regels, waardoor de raceauto iets ingekort moest worden. Om deze versie te homologeren bouwde Maserati nog eens 25 straatauto’s, na de eerste lichting van 25 stuks in 2004.

De ‘shortnose’ MC12 is overigens nog steeds een stuk langer dan de Enzo waar hij op gebaseerd is. Alle zichtbare delen zijn ook afwijkend, op de voorruit na. Technisch zijn de auto’s wel grotendeels gelijk. De MC12 heeft dezelfde 6,0 liter V12, alleen dan met 30 pk minder. Maar met 630 pk is het nog steeds niet behelpen.

LaFerrari

Een doorontwikkeling van deze V12 is te vinden in de LaFerrari. In dit geval is de V12 6,3 liter groot. Alleen de V12 levert al 800 pk, en dankzij het KERS-systeem komt het totale vermogen uit op 963 pk.

De LaFerrari is niet bepaald een auto die je op iedere straathoek ziet, maar de oplage is ruim 7 keer groter dan die van de MC12. Dat zegt vooral iets over de zeldzaamheid van de MC12. Van de LaFerrari zijn 500 coupés gebouwd plus 210 cabrio’s. Aanvankelijk was de oplage 499 en 209 stuks, maar van beide versies is nog een extra exemplaar gebouwd en geveild voor het goede doel.

Waarde

Het gaat deze keer niet om fabrieksnieuwe auto’s, er is wel mee gereden. Bij de LaFerrari staat 18.000 kilometer op de teller en bij de MC12 44.000 kilometer. Voor het type auto is dat nog aardig wat. En het leuke is: deze kilometers zijn allemaal afkomstig van dezelfde eigenaar.

Wat moet zoiets kosten? Beide auto’s zitten een beetje op hetzelfde niveau qua waarde. De MC12 is natuurlijk zeldzamer, maar ja, de LaFerrari is een Ferrari. Voor de Maserati verwacht Bonhams een opbrengst van €3,4 tot €4 miljoen, voor de LaF een opbrengst van €3,3 tot €3,9 miljoen. Wat de auto’s echt gaan oprbrengen gaan we in oktober meemaken.