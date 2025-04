Goed nieuws: BMW ziet populariteit in stationwagons stijgen

Genoeg reden voor BMW om de Touring-badge in leven te houden.

Nu de Nederlandse overheid het idee heeft om auto’s te belasten op grootte in plaats van gewicht, zouden de stationwagons dan meer of minder wegenbelasting gaan betalen? Laten we hopen op het tweede zodat autokopers weer bij zinnen komen en afkicken van hun SUV-verslaving. Of is er helemaal geen hoge-autorittus? Bij BMW voorlopig niet.

We hebben het idee dat iedereen en zijn moeder een SUV of crossover willen, maar BMW merkt dat er daadwerkelijk nog wel vraag is naar de lage Bimmers. BMW-hoofdontwerper Adrian van Hooydonk belooft aan Autocar dat de stationwagons van BMW ook in het Neue Klasse-tijdperk zullen bestaan.

Dat merkt de BMW-tekenaar ook aan de verkopen: “Ik denk dat de Touring een comeback maakt. Natuurlijk hebben we het een impuls gegeven met de M3 Touring en de M5 Touring. Ze lijken erg populair te zijn, zelfs in landen waar stationwagons normaal gesproken niet erg populair zijn. Dus ja, er waait een nieuwe wind in dat segment en daar zijn we heel blij mee.”

BMW’s 50/50-verkopen

De niet-SUV’s zijn niet alleen populair bij liefhebbers, maar ook een groot deel van de BMW-klanten heeft stijl. De Nederlandse BMW-topman zegt over de 3 Serie: ”Wij geloven dat dit segment nog niet dood is. SUV’s zijn de helft van onze handel. De andere helft is nog steeds sportieve, elegante sedans en coupés. Natuurlijk hechten we daar ook veel waarde aan. Daar zijn we ingeworteld en worden we vaak gezien als de maatstaf. Dat willen we zeker blijven.”

Je hoeft de komende jaren dus niet bang te zijn dat BMW verandert in een SUV/crossover-merk. Tevens blijven er halo-cars komen zoals de Skytop en houdt BMW huistuner Alpina in leven. Ga zo door Bimmer!

Hoofdfoto: BMW M3 CS Touring