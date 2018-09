Man koopt camper, mag direct weer weg van vrouwlief

"There can be only one!"

Het huwelijk is tegelijkertijd een vloek en een zege, waarin communicatie een van de belangrijkste middelen is om problemen te voorkomen. Dit is natuurlijk geen garantie dat alles rozengeur en maneschijn is wanneer er onderling wordt gepraat, maar het is altijd beter dan dat overleg taboe is. Een willekeurig koppel uit Utrecht is hier vandaag het perfecte voorbeeld van.

Wat op het eerste gezicht een doodgewone advertentie voor een camper van Chevrolet lijkt te zijn, verandert na een enkele klik in een onfortuinlijk verhaal over de perikelen van het huwelijk. Het koppel in kwestie heeft klaarblijkelijk een ongemakkelijk probleem: zij wil de Chevrolet behouden, hij wil zijn net aangeschafte GMC niet direct de deur wijzen.

Omdat een huwelijk voor een groot deel in stand kan worden gehouden door het bestaan van compromissen, heeft het stel besloten het aan de potentiële koper over te laten. Wie interesse heeft, mag één van de campers meenemen. Het Amerikaanse comfortkanon dat overblijft, zal in de familie blijven. Als de geschiedenis ons iets heeft geleerd, dan zal de man deze strijd sowieso verliezen.

Het wordt uit de advertentie niet duidelijk of de verkoper voor beide auto’s hetzelfde bedrag wil hebben. Mocht dit nu wel het geval zijn, dan verwacht de verkoper zowel voor de GMC als de Chevrolet 16.500 euro. Help ze even, wil je?

Met dank aan Ricky voor de tip!