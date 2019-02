Dit gaat de Audi Q4 worden

Audi deelt de eerste beelden van het nieuwe model.

Over enkele weken gaat de Autosalon van Genève van start. In aanloop naar de belangrijkste autoshow ter wereld komen autofabrikanten met voorproefjes van nieuws die we in Zwitserland mogen verwachten. Audi neemt onder andere deze Q4 mee en deelt alvast schetsen van de SUV.

Het ding luistert naar de naam ‘Q4 e-tron concept’. In Genève mag er dan misschien een conceptmodel staan, de elektrische Q4 gaat er wel degelijk komen. Audi heeft bevestigd dat de Q4 eind 2020 of begin 2021 in productie zal gaan. Zoals de naam al doet vermoeden plaatst de Duitse autofabrikant de SUV qua formaat tussen de Q3 en de Q5, alleen dan in een volledige elektrische vorm. Of de Q4 ook met verbrandingsmotoren geleverd gaat worden is op dit moment niet bekend.

Naast schetsen van het exterieur is ook een glimp van het interieur te zien. Fysieke knoppen gaan nog meer verdwijnen binnen Audi en daar komen schermen voor in de plaats. Dat zien we nu al bij de huidige A6 en A7 en het merk zal zo te zien nieuwe stappen gaan zetten met de Q4. Niet iedereen voelt daar wat voor. Een merk als BMW blijft vooral vasthouden aan fysieke knoppen als het gaat om de middenconsole. Over een paar weken weten we meer.