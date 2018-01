Dit gaat de Formule 1 met haar live-evenementen doen

Zullen we Max binnenkort de Dam onveilig zien maken?

Na de Formule 1-demonstratie in Londen, waar ruim 100.000 mensen op af kwamen, proeft de directie het succes. Het smaakt zelfs zó lekker, dat het bestuur van Liberty Media heeft besloten om haar evenementen uit te gaan breiden. In de komende jaren kunnen we dus geregeld gave evenementen verwachten op verschillende locaties op aarde.

Dit vertelt het hoofd van de marketingafdeling in een interview met Auto Motor und Sport. Sean Bratches, die al vaker goede ideeën had, ziet het als noodzakelijk om de sport zo uitgebreid mogelijk te presenteren, zodat er zoveel mogelijk (potentiële) fans bij de sport betrokken worden. Een evenement zoals in Londen werd gehouden kan daar enorm aan bijdragen. Hierom gaat het marketing team zo goed mogelijk werk verrichten, om uit te zoeken hoe ze dit het beste uit kunnen voeren.

Op de korte termijn betekent dit dat we dergelijke evenementen in verwaterde vorm terug zullen gaan zien. Bratches spreekt in eerste instantie over evenementen in steden als Marseille, Berlijn, Milaan, Shanghai en Miami. Op deze manier zullen teams die in de desbetreffende regio populair zijn het publiek wild kunnen maken met een demonstratie. Bratches zelf noemt bijvoorbeeld Renault als kandidaat voor Marseille, maar het meenemen van lokaal talent zou eveneens een goed streven zijn, gezien er nu drie Franse coureurs in de Formule 1 actief zijn. Voor een locatie als Berlijn zou Mercedes mooi opgetrommeld kunnen worden, evenals de coureurs van eigen bodem.

Bractches spreekt daarnaast over de manier waarop we Formule 1 momenteel consumeren, en hoe dit zal veranderen. Liberty Media is hard bezig om haar digitale aanwezigheid te vergroten en zal hierbij verschillende nieuwe zaken introduceren. Zo wil het o.a. zo snel mogelijk een eigen streaming service opzetten en zal het tijdens de races een reeks datametingen presenteren. Hiervan is een deel gratis, terwijl de rest achter een betaalmuur verstopt zal zitten.

Beeld: F1 Live in Londen