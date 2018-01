Bij welk merk hoort de gloednieuwe Virtual Cockpit?

Deze keer geen koekjes voor de winnaar.

Met alle technologische ontwikkelingen op een historisch hoogtepunt is het ook voor automerken belangrijk om hun wagenpark te voorzien van haarfijne digitale snufjes. SEAT is de laatste die een stap zet om hightech instrumenten te implementeren in hun auto’s, met hun Virtual Cockpit.

SEAT legt met de introductie van het digitale instrumentenpaneel de focus op het verhogen van de functionaliteit. Naast het feit dat het er allemaal net iets gelikter uitziet dan voorheen, moet het dirigeren van de functies van achter het stuur een stuk makkelijker worden.

In de basis begint dit allemaal met de mate waarin alles zichtbaar is voor de bestuurder. Hierom wordt het hoge-resolutie TFT-scherm direct in het zicht van de bestuurder geplaatst, op een grootte waarbij alles duidelijk zichtbaar is. Vier factoren die het scherm ten alle tijden in beeld zal brengen zijn snelheid, afgelegde afstand, tijd en temperatuur.

Personalisatie is een kenmerkend aspect voor SEAT’s Virtual Cockpit. Wie op een zeker moment bijvoorbeeld meer behoefte heeft aan navigatie, kan deze simpel op het scherm toveren, waarna de kaart in groot formaat op het beeld wordt vertoond. Naast een reeks andere infotainmentfuncties, kan de bestuurder onder meer de digitale klokken vervangen voor ‘analoge’ exemplaren.

SEAT stelt de Virtual Cockpit vanaf heden beschikbaar voor de Leon en de Ateca. Later dit jaar zal het eveneens verschijnen voor de Ibiza en de Arona. De Virtual Cockpit wordt standaard geleverd op de Leon CUPRA 300; voor andere bolides zal 400 euro extra betaald moeten worden. Overigens moeten ze dan wel voorzien zijn van het Business Intense of het Upgrade Professional pakket.