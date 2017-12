Dit gaat de Jaguar I-PACE ongeveer kosten

Er zijn richtprijzen bekend.

De eerste volledige elektrische productieauto van Jaguar is vanaf maart te koop. In aanloop naar de verkoopstart heeft Jaguar richtprijzen van de I-PACE gecommuniceerd naar klanten. Het elektrische gebakje gaat niet goedkoop worden.

Het was al bekend dat de I-PACE niet de voordeligste Jaguar ooit zou gaan worden. Men sprak eerder over een 10 รก 15 procent duurdere vanafprijs in vergelijking met de F-PACE. Nu zijn er door Jaguar enkele richtprijzen gecommuniceerd, zodat we een beter beeld krijgen van de uiteindelijke consumentenprijs.

Volgens het bericht is de I-PACE er straks vanaf ongeveer 82.000 euro. Dit is de I-PACE S, de instapper met onder meer LED-koplampen, 18-inch velgen en een Meridian audiosysteem. Daarboven zit de I-PACE SE voor 90.000 euro. Deze variant komt met zaken als 20-inch velgen, Adaptieve cruise control, een lederen interieur en een elektrisch bedienbare achterklep. Dan komt de I-PACE HSE. Deze gaat ongeveer 97 mille kosten. Deze uitvoering komt met onder andere 18-voudig elektrisch verstelbare stoelen, stoelverwarming voor en achter, Meridian Surround Audio en Matrix koplampen.

Daarnaast lanceert Jaguar een I-PACE First Edition. Deze 106.000 euro kostende variant van de elektrische auto krijgt, naast alle eerder genoemde opties uit andere varianten, zaken als een head-up display, luchtvering en een panoramadak.

Op technisch vlak zijn alle varianten van de I-PACE gelijk. Dit betekent 400 pk, 700 Nm koppel. 543 kilometer bereik (NEDC), standaard vierwielaandrijving, een 90 kWh batterij en een sprint naar de honderd in vier seconden. De eerste klanten rijden in de zomer van 2018 in hun I-PACE.

Met dank aan Jeffrey voor de tip!