Deze versnellingsbak komt naar MINI

De autofabrikant gaat met de tijd mee.

Eindelijk krijgen MINI’s de DCT-techniek van BMW in huis. Modellen van de Britse autofabrikant waren al reeds met een automatische transmissie te verkrijgen, maar dit betrof niet de zeventraps automaat met dubbele koppeling. De bak die je wel terugziet in veel moderne BMW-modellen.

De Steptronic kan worden aangevinkt bij de bestelling van een MINI One en Cooper D. Vanaf maart 2018 is de zeventraps automaat ook aan te vinken op de Cooper en Cooper S. De Cooper SD en John Cooper Works krijgen een achttraps variant van de transmissie. De bak werkt enigszins vergelijkbaar met de automaat in een BMW. Er is een Drive, Neutral en R (achteruit)-stand. De Park-stand is met een fysieke knop verwerkt op de pook. Dreun de pook naar links om de sportstand te activeren. Tikjes naar voor of achter zorgen dat de auto op of terugschakelt.

De nieuwe transmissie komt voorlopig alleen op nieuwe MINI’s in Europa. MINI’s in de Verenigde Staten moeten het blijven doen met de ouderwetse automaat. Het is niet bekend wanneer de MINI’s aan de andere kant van de oceaan de DCT-techniek gaan krijgen.