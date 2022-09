Dit gebeurt er als jongeren los gaan op een Volkswagen ID.5

De eerste getunede ID.5 (mét subwoofer) is een feit en heeft nog de goedkeuring van Volkswagen ook.

Een Golf GTI is sinds jaar en dag razend populair onder jongeren, maar het ziet er niet naar uit dat de ID.4. en ID.5 GTX ooit dezelfde status krijgen. In de eerste plaats omdat ze voorlopig veel te duur zijn, maar ook omdat een ID.4 of een ID.5 gewoon niet cool genoeg is. Zelfs niet als GTX.

Bij Volkswagen werken natuurlijk ook allemaal boomers die überhaupt niet weten wat cool is. Dat beseffen ze misschien zelf ook, want Volkswagen heeft nu studenten aan het werk gezet. Een groep van 14 techneuten in spé mocht zich uitleven op een Volkswagen ID.5.

Het resultaat van hun inspanningen is de Volkswagen ID.5 GTX ‘Xite’. Dat is dus een Volkswagen ID.5 GTX, maar dan opwindend. Dit betekent onder andere dat de ID.5 22 inch velgen, wielkastverbreders, een matbruin kleurtje en striping heeft gekregen. Wat je ziet is trouwens geen wrap, maar echte lak.

Daar blijft het niet bij. Ook het interieur heeft een make-over gekregen. Het binnenste is opnieuw bekleed met alcantara en leer. Vegan leer, om precies te zijn. Het cool maken van een Volkswagen ID.5 moet natuurlijk wel op een milieuvriendelijke manier gebeuren, dat snap je.

De echte blikvanger vinden we in de kofferbak van de ID.5. Geheel in de geest van Volkswagen-tuning is de ID.5 voorzien van een dikke audio-installatie. De studenten hebben 10 versterkers en een subwoofer geïnstalleerd. Deze zijn bij elkaar goed voor 2.000 Watt. De kers op de taart is een matchend skateboard. Een elektrisch skateboard, om precies te zijn.

De Volkswagen ID.5 GTX Xcite zal zeker niet bij iedereen in de smaak vallen, maar de vraag is vooral: valt deze creatie bij jongeren in de smaak? Misschien worden Golf GTI-eigenaren wel razend enthousiast van deze auto. Al zullen ze natuurlijk wel ‘pops and bangs’ missen. Maar misschien kunnen die afgespeeld worden via de subwoofer.