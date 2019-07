Max Verstappen gaat James Bond nadoen op Silverstone

Dan bedoelen we niet alleen een achtervolging van anderhalf uur.

Een beetje gênant was het wel. De 1.000e Grand Prix werd gehouden in China. Het kwam toevallig zo uit, maar het was wel jammer dat zo’n mijlpaal werd gevierd in een land en op een circuit waar de sport pas sinds kort leeft.

Er waren ook geluiden dat de jubileumrace moest plaatsvinden tijdens de GP van Groot-Brittannië. Dat circuit is juist doordrenkt met Formule 1-historie. Het zou een veel logischere keuze zijn geweest. De Grand van Groot-Brittannië is de 1.007ste Grand Prix aller tijden. Dat doet een belletje rinkelen. We doelen dan natuurlijk niet op een extra hippe Peugeot 1007 met schuifdeuren, maar als je die 1 weglaat krijg je ‘007’. Het nummer van s’werelds meest beroemde geheim agent.

Aangezien er ook een nieuwe James Bond-film aan zit te komen, wordt er links en rechts al wat ruchtbaarheid aan de film gegeven. Deze Grand Prix zal dat gebeuren met de Red Bulls van Max Verstappen en Pierre Gasly. Aangezien Aston Martin bij Red Bull zit en de leverancier is van James Bond zijn auto’s van de zaak, is het optelsommetje snel gemaakt. Groot-Brittannië is de thuisbasis voor Red Bull, Aston Martin én James Bond. Kan niet misgaan.

De Red Bulls RB15 zullen worden voorzien van diverse ‘007’ logo’s op de flanken. Het leukste detail is echter het kenteken op de achtervleugel. Max Verstappen krijg het kenteken ‘BMT 216 A’, dezelfde nummerplaat als gebruikt werd voor de Aston Martin DB5 uit Goldfinger (1964). Bij de Red Bull van Pierre Gasly prijkt het kenteken ‘B549 WUU’. Kenners herkennen deze van de Aston Martin V8 Vantage uit The Living Daylights (1987). Naar verluidt maken beide iconische Aston Martins hun opwachting in de nieuwe James Bond-film, die in 2020 in de bioscoop te zien zal zijn.