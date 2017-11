Officieel: de nieuwe Chevrolet Corvette ZR1

De specs van dit apparaat zijn echt om je vingers bij af te likken.

Dikke power bulge, jungeh! Afgelopen week lekte de Corvette ZR1 van de generatie C7 al uit, maar zojuist heeft Chevrolet zelf alle plaatjes en info naar buiten gebracht. Het meest in het oog springende aan de ZR1 is de bizarre motorkap. Bij het ontwerpen van de C6 ZR1 dacht Chevrolet dat ze Ferrari waren en dus kwamen ze op de proppen met een plastic doorkijkje naar de motor. Leuk idee, maar wellicht omdat de auto de motor gewoon voorin de neus had kwam het in het echt wat goedkoop over. Bij de C7 ZR1 hebben ze dus besloten het geheel anders aan te pakken.

De neus wordt gekenmerkt door een joekel van een power bulge van carbon die je het idee geeft dat de ZR1 erg blij is om je te zien. Chevrolet spreekt zelf over de halo hood. Als de auto stilstaat zijn de lijntjes van het koolstof perfect opgelijnd, maar tijdens het rijden kan dit een klein beetje veranderen. Één van de elementen van de contraptie is namelijk de cover van de intercooler, die ‘meebeweegt’ met de motor.

Onder de kap huist een 6.2 liter V8 met supercharger en 755 pk, die intern de naam ‘LT5’ heeft meegekregen. De krachtbron wordt met de hand gemaakt in Bowling Green. Het blok met dry sump-smering (techniek special) baseert op de ‘LT4’ uit de Z06, maar met de nodige wijzigingen. De supercharger is bijvoorbeeld 55 procent groter. Het geweld onder de kap vertaalt zich waarschijnlijk ook naar bevende trommelvliezen. De ZR1 is namelijk voorzien van een speciale nieuwe active exhaust waar GM een patent op aangevraagd heeft en een supercharger vreet geen geluid zoals turbo’s dat doen.

Om alle power te beteugelen is de iets meer dan 1.600 kilo wegende ZR1 voorzien van de nodige spoilers, keramische remmen en 355 millimeter brede achterbanden. Je kan trouwens kiezen uit twee verschillende vaste achterspoilers. Chevrolet heeft naar eigen zeggen onderzocht of het nut had de ZR1 een actieve vleugel mee te geven, maar kwam daarbij tot de conclusie dat die vleugels op andere auto’s toch alleen maar goed werken in hun uitgeklapte stand. Dus hebben ze het idee van een actieve vleugel maar laten gaan. Een beslissing die prima past bij het no-nononse karakter van deze mokerhamer.

In de lente van 2018 komt de ZR1 op de markt. De eerste exemplaren zullen het Sebring Orange Design Package hebben, wat betekent dat verschillende exterieurdetails net als de carrosserie zelf gelakt zijn in Sebring Orange. Aan de binnenkant zijn de stiksels en gordels oranje. De interieurlijsten worden uitgevoerd in bronze aluminum. Tenslotte krijgen deze eerste auto’s allemaal de optionele competition seats.

Dus, een sportwagen met een joekel van een motor, zonder turbo’s, met achterwielaandrijving…hadden we nog iets meer op de wensenlijst staan? Oh ja, een handgeschakelde versnellingsbak! Ook deze heeft de ZR1, hoewel je door een computer geholpen wordt met rev-matching. Optioneel kan je ook opteren voor een achttraps slushbox, maar bij een auto die verder zo puur is, zou dat eigenlijk verboden moeten worden. Koop dan?