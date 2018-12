De legendarische Hayabusa is dood door regelgeving

Tijd om afscheid te nemen.

Ik weet verschrikkelijk weinig van motorfietsen. Net als de meeste autoliefhebbers die weinig met tweewielers hebben, zijn er altijd een paar namen die bekend in de oren klinken. De Suzuki Hayabusa was daar zeker één van. Ik bedoel, wie kent de Hayabusa nu niet?! Het was de bijnaam van de GSX 1300 R. Alles over deze beroemde motorbike lees je in DIT uitgebreide artikel.

De motor uit Japan stond bekend om zijn duizelingwekkende snelheden. Dat begon bijna 20 jaar geleden en ook vandaag de dag is de Hayabusa nog steeds een indrukwekkende machine. De eerste generatie had in 1999 een topsnelheid van meer dan 300 km/u, wat nogal voor een controverse zorgde in die tijd. Is dit wel normaal, dat zo’n ding op de openbare weg mag? Aldus politici eind jaren negentig.

De Hayabusa rolt anno 2018 nog van de band bij Suzuki, maar het einde is helaas in zicht. Zoals al eerder werd aangekaart in ons Hayabusa-artikel, voldoet de Euro 4-motor niet aan de huidige Europese emissieregels. Hoewel onder andere Noord-Amerika met andere regels heeft te maken, is er toch besloten te stoppen met het model. Suzuki had de tweewieler kunnen aanpakken door bijvoorbeeld met turbo’s aan de slag te gaan, echter hebben de Japanners besloten om een punt achter het model te zetten. Voor nu.

Eind december 2018 rolt het laatste exemplaar van de band in thuisland Japan. De kans is aanwezig dat de naam in de toekomst een terugkeer maakt bij Suzuki op een nieuw model, want recent werden de rechten voor de naam ‘Hayabusa’ nog vernieuwd. (via Ride Apart)