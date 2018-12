Saaie Mercedes? Wacht maar tot je de prijs ziet

Vragen kan altijd.

Sommige klassieke Mercedes-Benz modellen hebben een scherp oog nodig om te weten met wat voor soort auto we hebben te maken. Dat is bij deze klassieker niet anders. Op het eerste oog lijkt dit misschien een niet al te bijzondere SL 300. Een blauw kleurtje, saaie wielen. Toch vraagt de adverteerder maar liefst 125.000 euro voor deze auto.

Dat heeft een aantal redenen. Zo stelt de verkopende partij dat dit de allerlaatste SL type 107 is die in 1989 van de band rolde. Bovendien is er bijna niet gereden met de Mercedes. Er staat slechts 8.002 kilometer op de teller. Verder kent de Mercedes één vorige eigenaar.

Hoewel er een Nederlandse kentekenplaat op de auto zit, heeft de SL weinig Hollandse wegen verkent. De APK is acht jaar geleden verlopen en de cabrio kwam in 2004 naar ons land. Wie deze auto koopt moet wel een hekel hebben aan geld, want rijden betekent verliezen. Überhaupt is de vraag of iemand ooit deze SL gaat kopen voor een dergelijk bedrag. Je checkt de advertentie op Autotrack.