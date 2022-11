Slecht nieuws voor liefhebbers NSX

Als je er nog geen een had, gaat het lastig worden. Het einde van de NSX is hier.

Je weet dat je oud wordt op het moment dat je realiseert dat je de introductie van de eerste generatie NSX nog kunt herinneren. Als je dan erbij optelt dat de eerste generatie van de NSX 17 jaar meeging en dat het daarna 10 jaar wachten was op een opvolger, weet je dat er veel jaren overheen zijn gegaan. En dus dat je oud wordt (eh, bent).

De tweede generatie van de NSX is nu inmiddels ook uit productie. Dat maakt Acura bekend. Onlangs is namelijk het aller-, aller- allerlaatste exemplaar van de band gerold. Daar willen we even graag bij stilstaan. Het komt namelijk niet vaak voor dat een huis-, tuin- en keukenautofabrikant ineens een supercar gaat maken.

Onbegrepen

Net als de eerste generatie is de tweede generatie NSX erg onbegrepen. Mensen missen de emotie van een Ferrari 488 GTB, de snelheid van een McLaren 720S of de praktische bruikbaarheid van de Porsche 911 Turbo.

Daarbij was de NSX aanzienlijk duurder dan een Nissan GT-R. Het grote probleem met Honda is niet de technische afdeling, maar de marketingafdeling die het moet verkopen.

Eigenlijk moet je de NSX zien als een 918 Spyder voor een derde van de prijs. En met een vast dak. Honda monteerde niet alleen elektromotoren en accu’s voor een milieuvriendelijk aspect, maar ook om de performance te verbeteren. Ja, de V6 VTEC biturbo had ietsje turbogat, maar dat werd door de elektromotoren opgevangen.

Bijzonder hybride-systeem

Maar het gaat veel verder dan dat, de elektromotoren konden los van elkaar de snelheid van het wiel bepalen. Hierdoor heb je de ‘ware’ Torque Vectoring. Niet alleen door het binnenste wiel af te remmen, maar ook door het buitenste sneller te laten bewegen. Inderdaad, zoals in een rolstoel. Dit alles werd verpakt in een fraai doch enigzins generiek supercar-jasje. In het echt ziet de auto er overigens ge-wel-dig uit.

In 2021 introduceert Honda (eigenlijk Acura, komen we zo op terug) de NSX Type S, een iets scherpere, sterkere en snellere uitvoering. Daar werden er 350 van gebouwd. 20 voor Canada, 300 voor Amerika en 30 voor Japan, die hebben dan de Honda-badge.

Einde NSX

Waar de eerste generatie Honda NSX (de NA1) in Japan werd gebouwd, liep de tweede generatie (NC1) in de Verenigde Staten van de band. Helaas is ons ter ore gekomen dat nummer 350 net is gebouwd.

Daarmee is het over en uit voor de Acura NSX. Dat betekent dat we meteen beginnen na te denken over een opvolger. Die zal er ter zijner tijd komen. Deze zal dan voor het eerst geen V6 hebben, maar compleet elektrisch zijn.

Als we weer tien jaar moeten wachten, zijn er ook weinig andere opties, daar de verbrandingsmotor in veel landen dan al verboden is.

