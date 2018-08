Parkeer 6 supercars onder dit peperdure superheldenhuis

Gevonden: het huis van de Thaise Batman.

Ben je in het bezit van een portemonnee die overloopt van de biljetten, dan bestaan er geen fantasieën die je niet realiseren kunt. Hier op Autoblog Fundablog hebben we dat al talloze malen laten zien. Het blijkt nog altijd een niet uit te putten bron, want ook dit huis, gelegen in Bangkok, is perfect voor de hedendaagse Bruce Wayne, Tony Stark of Elon Musk.

Sterker: kunnen de drie in een alternatief universum goed met elkaar opschieten, dan is het niet eens zo’n vreemd idee om de families te verzamelen en bij elkaar in te trekken. Het ‘huis’ bestaat in werkelijkheid namelijk uit drie afgezonderde-maar-toch-verbonden gebouwen. Inclusief tuin en voorzieningen betreft de totale leefoppervlakte niet minder dan 3.200 vierkante meter.

Nog niet overtuigd door de moderne stijl en de schijnbaar oneindige woongrond waarover je beschikt? Neem eens een duik in de benedenvloerse gedeelten van het optrekje. Hier vind je The Supercar Gallery, waar je in totaal zes verschrikkelijk dure bolides kunt parkeren. Vijf ervan verdwijnen in de 18 meter lange garage, je favoriete exemplaar, in dit geval een Ferrari F40, zet je in de woonkamer.

Afgezien van het fraaie ontwerp van de drie huizen en de enorme garage, heeft de compound (uiteraard) een reusachtig zwembad, een fraai paviljoen en een loungeruimte. Wie te lui is om zichzelf naar de bovenste verdiepingen te wandelen, neemt de glazen lift. Het is niet bekend hoeveel de huidige eigenaar betaald heeft voor zijn family mansion, maar wij rekenen met gemak op enkele, zo niet tientallen, miljoen euro’s/bahten.

Met dank aan Niels voor de tip!