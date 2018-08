Bruch! Wilde Volkswagen vuistdiep in Tesla investeren?

Das Tesla.

En jawel, wederom weet Tesla onze aandacht te grijpen. Het mag dan inmiddels duidelijk zijn dat het automerk níet van de beurs wordt gehaald, maar dat wil (bij lange na) niet zeggen dat het laatste woord over de hele kwestie gesproken of geschreven is. Zo is het nog altijd de vraag of Musk zich uit het hete water kan bevrijden waarin hij zich begeeft bij de Securities and Exchange Commission (SEC).

Maar inmiddels is er nog een opvallend feitje naar buiten gekomen over de gang van zaken. Na de beruchte Tweet van Elon zijn er namelijk wel degelijk gesprekken gehouden met investeerders om te kijken of er überhaupt mogelijkheden bestonden Tesla van de beurs te halen. Let wel, dit alles dus (vooral) nadat Elon de boude ‘funding secured’-claim op Twitter deed.

Aanvankelijk was de gedachte, ook op basis van de uitlatingen van Elon zelf, dat een Saoedisch (staats)investeringsfonds de benodigde pecunia op tafel zou kunnen leggen om Tesla van de beurs te halen (72 miljard). Maar naar nu blijkt (link) waren er meer partijen bij betrokken, waaronder -jawel- Volkswagen. Dat is opvallend, want tot op heden hebben de merken van VAG (met name Porsche en Audi) niks anders gedaan dan de producten van Tesla ridiculiseren met reclameborden en dergelijke. Tevens geeft het impliciet aan dat Volkswagen, onder bepaalde voorwaarden, bereid zou zijn 420 Dollar per aandeel Tesla te betalen. Dat is bijna 100 Dollar meer per aandeel dan de huidige koers.

Het zijn echter die ‘bepaalde voorwaarden’ die Musk naar verluidt hebben doen besluiten de hele exercitie te cancellen (althans dat is de officiële lezing, velen twijfelen eraan of de privatisering überhaupt ooit een serieuze optie was). Voor wat het waard is: Musk zou uiteindelijk hebben toegegeven dat hij te weinig heeft stilgestaan bij de implicaties die het verkopen van Tesla aan een oliestaat dan wel sjoemeldieselconcern te verkopen. Die (en andere) partijen zouden na hun aankoop immers ook het een en ander voor het zeggen willen hebben bij het bedrijf. Over wie de CEO is bijvoorbeeld…

Image-Credit: Tesla Model X en @dizono’s favoriete auto via autojunk