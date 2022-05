Toyota MR32 op Marktplaats is de ultieme motorswap

Dikke performance en een prachtig geluid. Ja, wij snappen deze Toyota MR32 heel erg goed!

De Toyota MR2 is een geweldige basis voor een motorswap. Je kunt er best wat kanten mee uit. En zoek maar eens een andere betaalbare middenmotor sportauto waar ook nog eens het dak van open kan.

In het verleden hadden we al eens friend van the brand Frank met zijn MR2 motorswap. Het originele blok ging kapot en daar kwam een 2ZZ viercilinder voor in de plaats. Nou Frank, het kan nog toffer hoor. Zoals deze Toyota MR32!

Die naam is zelf verzonnen door de persoon die deze auto te koop heeft aangeboden op Marktplaats. Het is een verwijzing naar het motorblok wat achterin ligt. Want inderdaad. Daar ligt een atmosferische 3.2 VR6, afkomstig van een Volkswagen Golf R32.

Dat moet hemels klinken. Met 260 pk en 350 Nm op iets meer dan 1.000 kg is het een behoorlijk rappe auto geworden. Volgens de adverteerder sprint de Toyota in ongeveer vijf seconden naar honderd kilometer per uur.

Het is niet alleen een dik motorblok en gaan. De auto heeft nog andere aanpassingen gehad om er een nog betere rijdersauto van te maken. Onder andere een shortshift zesversnellingsbak, sperdifferentieel van Quaife, een schroefset van BC Racing en een aangepaste ECU horen tot het lijstje met aanpassingen.

Bieden op deze Toyota MR32 doe je op Marktplaats. Op het moment van schrijven is 10 mille het hoogste uitgebrachte bod.

Met dank aan Robert voor de tip!